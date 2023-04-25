الخبز بمئة جنيه واللحم بـ6 آلاف.. جولة تنقل واقعا مريرا من سوق بالخرطوم إثر الاشتباكات (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، صباح الثلاثاء، حركة البيع في سوق اللاماب جنوبي العاصمة السودانية مع بدء هدنة مدتها 72 ساعة بين الجيش وقوات الدعم السريع سرعان ما تبادل الطرفان الاتهامات بخرقها.

وأفاد بائع خضار في السوق بوجود شح في الخضراوات خلال الـ10 أيام الماضية التي استمر فيها الاشتباك المسلح بين قوات الطرفين.

وقال إن أسعار الخضراوات ارتفعت بسبب العناء الشديد الذي يتكبده التجار في التنقل لتوفيرها في الأسواق، سواء جراء الوضع الأمني الخطير أو انعدام البنزين.

وأوضح أن أسعار النقل ارتفعت فانعكس ذلك على أسعار الخضراوات في السوق المركزي والأسواق الصغرى وعلى جيوب المواطنين.

وأشار البائع للجزيرة مباشر بوجود حواجز أمنية على طول الطريق من الجيش والدعم السريع، الذين يوقفون سيارات التجار للتأكد من أنها تحمل الخضراوات أو مواد غذائية فقط.

وأضاف أن المواطنين يواجهون صعوبة في توفير الخبز، الذي لا يُعرض إلا في نقاط متباعدة تقف أمامها طوابير طويلة من الناس. ووصل سعر رغيف الخبز الواحد -حسب البائع- إلى 100 جنيه سوداني (الدولار الأمريكي يساوي 566 جنيهًا).

وأغلقت أغلب المحلات التجارية في سوق اللاماب أبوابها بسبب شح السلع، وقال مواطن إن سكان الخرطوم يعانون بسبب قلة الغذاء وانقطاع الماء والكهرباء والبنزين.

وأفاد أن ما هو متوفر في الأسواق يمكن أن يقضي مدة لا تزيد على 3 أيام، إضافة إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وأعطى مثالًا بالطماطم التي كانت بألف جنيه سوداني وأصحبت بـ2000.

وقال إن أهالي الخرطوم بحاجة إلى الخبز الذي ندر بسبب قلة الدقيق والغاز، واعتبر أن الوضع القائم قد يفضي إلى حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وذلك “بهجوم مواطنين على مخازن للمواد الغذائية بسبب الجوع”.

وأوضح المواطن للجزيرة مباشر أن الأحياء السكنية وسط العاصمة الخرطوم تعاني وضعًا أصعب، مشددًا على أن الشعب السوداني هو المتضرر الأول من الصراع على السلطة.

واشتكى مواطن آخر من وصول كيلوغرام اللحم إلى 6 آلاف جنيه سوداني، موضحًا أن المواطنين يعانون بسبب بداية الاشتباكات في شهر رمضان.

وقال إن الخبز والسكر والزيت وأدوية الأمراض المزمنة والحرجة مثل السكري والفشل الكلوي، هي أشد احتياجات المنكوبين، مضيفًا أن الخروج لشراء الطعام أو الدواء هو مجازفة بالحياة.

وقال المواطن لكاميرا الجزيرة مباشر، إن أهل الخرطوم يخرجون من بيوتهم في ساعات الفجر الأولى بحثًا عن الطعام ولا يعودون إليها إلا ظهرًا وقد يعود رب الأسرة خاوي الوفاض.

وناشد رجال الأعمال السودانيين والناشطين في مجال المساعدات توفير مساعدات في الأحياء المنكوبة وتضامن أبناء الشعب بعضهم مع بعض بتبادل المواد الغذائية.

ويرى المواطن أن استئناف القتال بعد الهدنة قد يعني “نهاية السودان وموت الشعب جوعًا إن لم يمت بالقصف”.

وقال بائع خضراوات إن الطماطم قد تصل إلى 3000 جنيه سوداني للكيلوغرام الواحد، وإن البطاطس وصلت إلى 1000 جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة في الأسعار غير مسبوقة.

وأضاف أن التجار والمواطنين يخافون الخروج إلى الشارع بسبب القصف المستمر في الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.