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“أشقاء الوادي”.. مصريون يطالبون بإلغاء تأشيرة دخول السودانيين لبلدهم ويرحبون بالمتضررين من المعارك (فيديو)

25/4/2023-|آخر تحديث: 25/4/202302:03 PM (مكة المكرمة)

دشّن ناشطون مصريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها بإلغاء تأشيرة دخول السودانيين لمصر، بسبب الوضع الإنساني الذي يمر به البلد الجار، حيث تتواصل الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أيام دون توقف.

وأطلق المشاركون في الحملة وسم “#إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_لمصر” وعبروا من خلاله عن استعدادهم لاستقبال أشقائهم السودانيين في ظل أزمة انقطاع الماء والكهرباء عنهم، وشح الغذاء والدواء والوقود، وخروج مستشفيات في الخرطوم من الخدمة، ونزوح عدد كبير منهم إلى ولايات أخرى.

وأفاد الصحفي صقر النور أن “هناك إطارا جاهزا بالفعل وهو اتفاقية (الحريات الأربع) التي وُقعت بين مصر والسودان عام 2004”.

وأوضح أنها “تنص على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك، لكنها لم تطبق بشكل كامل”، وقال “في المحنة أهلًا بأشقاء وشقيقات الوادي أبناء وبنات النيل”.

وطالبت الصحفية عزة موغازي بإلغاء فرض التأشيرة على المواطنين السودانيين الذين فرضت عليهم ظروف الحرب أن يلجؤوا إلى مصر.

وأضافت “نعم يحق للسلطات المصرية التثبت من هوياتهم عند وصولهم للمعابر ومنافذ الوصول إلى البلاد، لكن التأشيرة ليست ضرورة لذلك خصوصًا في هذه الظروف”.

وكتبت منى الشافعي “كمواطنة مصرية، أطالب بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع التي وقعت بين مصر والسودان وتنص على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك. أهلًا بأشقائنا السودانيين بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكم وأنتم بين ناسكم، ما في زول يقدر يمنعكم”.

وغرد الحقوقي هيثم غنيم “مرحبا بإخوتنا السودانيين في مصر وسط أهلهم، إحنا أصلًا أرض واحدة وشعب واحد، أتمنى إلغاء تأشيرة دخول السودانيين لمصر”.

وأضاف “الواحد كان نفسه الظروف تبقى أحسن ويبقى في مصر وهو بيكتب التغريدة دي، لكن أهل مصر أهل واجب وسدادين. والدعاء للناس المحاصرة في السودان”.

وقال الصحفي والباحث المصري وائل جمال “مع إلغاء فيزا دخول مصر للسودانيين. أهلًا بإخوتنا جميعًا في بلدهم”.

وغردت الفاعلة في مجال المساعدات الخيرية هبة راشد، أن “أي حد من إخواننا السودانيين دخل مصر ومحتاج إلى ألبان أطفال أو خدمات طبية عاجلة، يكلم طوارئ مؤسسة مرسال”.

وكتب محمد محمود الحلو “رسالة من مصري محب لأهلنا في السودان أنتم منا ونحن منكم تجمعنا جغرافيا واحدة، وتاريخ مشترك، ولغة واحدة وقبل كل ذلك دين واحد أنتم فوق رؤوسنا”.

تفاعلات السودانيين

وتفاعل الناشطون في السودان مع تغريدات المصريين، فكتب الناشط حمزة سعد “شكرًا لكم إخواننا المصريين المواقف هي التي تثبت أصحاب القلوب السليمة، وإن شاء الله ما نحتاج لتشرد من البلد”.

وغرد قاسم “في الشدائد يظهر المعدن الأصيل، شكرًا أهل مصر”. وكتب حساب باسم مدحت “شكرًا للشعب المصري، والله من أكثر الشعوب التي تحب الشعب السوداني، والله موقف جميل ولم ولن ينسى أبدًا، وأتمنى بالجد تأشيرة الدخول تلغى”.

وكتب عمر “والله إخواننا المصريين كثر خيرهم ما قصروا معنا أبدًا نحن السودانيين”.

وقال إن “السلطات المصرية سمحت للمنتهية صلاحية تأشيراتهم بالدخول والأطفال المنتهية جوازاتهم” وإن “الضباط رغم أنه من حقهم ما يشتغلون أيام العيد وقفوا مع الشعب السوداني”.

وقال محمد هاشم إن التضامن من المصريين الذين  يقابلونه في الغربة واهتمامهم بالسودان والهاشتاج يظهر أن “العلاقات بين الشعبين أعمق من كم زول عنصري أو جهلة بيحاولون يخربوها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل