“أشقاء الوادي”.. مصريون يطالبون بإلغاء تأشيرة دخول السودانيين لبلدهم ويرحبون بالمتضررين من المعارك (فيديو)

دشّن ناشطون مصريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها بإلغاء تأشيرة دخول السودانيين لمصر، بسبب الوضع الإنساني الذي يمر به البلد الجار، حيث تتواصل الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أيام دون توقف.

وأطلق المشاركون في الحملة وسم “#إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_لمصر” وعبروا من خلاله عن استعدادهم لاستقبال أشقائهم السودانيين في ظل أزمة انقطاع الماء والكهرباء عنهم، وشح الغذاء والدواء والوقود، وخروج مستشفيات في الخرطوم من الخدمة، ونزوح عدد كبير منهم إلى ولايات أخرى.

وأفاد الصحفي صقر النور أن “هناك إطارا جاهزا بالفعل وهو اتفاقية (الحريات الأربع) التي وُقعت بين مصر والسودان عام 2004”.

وأوضح أنها “تنص على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك، لكنها لم تطبق بشكل كامل”، وقال “في المحنة أهلًا بأشقاء وشقيقات الوادي أبناء وبنات النيل”.

هناك اطار جاهز بالفعل وهو اتفاقية "الحريات الأربع" التي وقعت بين مصر والسودان عام ٢٠٠٠٤ وتنص على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك، لكنها لم تطبق بشكل كامل … في المحنة اهلا بأشقاء وشقيقات الوادي … ابناء وبنات النيل … #إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_لمصر — saker صقر (@Saker79) April 23, 2023

وطالبت الصحفية عزة موغازي بإلغاء فرض التأشيرة على المواطنين السودانيين الذين فرضت عليهم ظروف الحرب أن يلجؤوا إلى مصر.

وأضافت “نعم يحق للسلطات المصرية التثبت من هوياتهم عند وصولهم للمعابر ومنافذ الوصول إلى البلاد، لكن التأشيرة ليست ضرورة لذلك خصوصًا في هذه الظروف”.

أطالب بإلغاء فرض تأشيرة على المواطنين السودانيين الذين فرضت عليهم ظروف الحرب أن يلجأوا إلى مصر. نعم يحق السلطات المصرية التثبت من هويتهم عند وصولهم للمعابر ومنافذ الوصول إلى البلاد لكن التأشيرة ليست ضرورة لذلك خصوصا في هذه الظروف.

مع #إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_إلى_مصر — Azza Moghazy (@Azza__moghazy) April 23, 2023

وكتبت منى الشافعي “كمواطنة مصرية، أطالب بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع التي وقعت بين مصر والسودان وتنص على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك. أهلًا بأشقائنا السودانيين بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكم وأنتم بين ناسكم، ما في زول يقدر يمنعكم”.

كمواطنة مصرية، أطالب بتفعيل اتفاقية "الحريات الأربع" التي وقعت بين مصر والسودان وتنص على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك.

أهلا بأشقائنا السودانيين.. بيوتنا وقلوبنا مفتوحة ليكم وأنتم بين ناسكم، مافي زول يقدر يمنعكم ❤🫂#إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_لمصر — NohaAlshafeey 👣 little foot 👣 (@AlshafeeyNoha) April 23, 2023

وغرد الحقوقي هيثم غنيم “مرحبا بإخوتنا السودانيين في مصر وسط أهلهم، إحنا أصلًا أرض واحدة وشعب واحد، أتمنى إلغاء تأشيرة دخول السودانيين لمصر”.

وأضاف “الواحد كان نفسه الظروف تبقى أحسن ويبقى في مصر وهو بيكتب التغريدة دي، لكن أهل مصر أهل واجب وسدادين. والدعاء للناس المحاصرة في السودان”.

مرحب بأخوتنا السودانيين في مصر وسط أهلهم، أحنا أصلا أرض واحدة وشعب واحد ❤️ اتمنى #إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_لمصر الواحد كان نفسه الظروف تبقى أحسن ويبقى في #مصر وهو بيكتب التغريدة ده، لكن أهل مصر أهل واجب وسدادين ❤️❤️❤️ والدعاء للناس المحاصرة في #السودان — هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) April 23, 2023

وقال الصحفي والباحث المصري وائل جمال “مع إلغاء فيزا دخول مصر للسودانيين. أهلًا بإخوتنا جميعًا في بلدهم”.

مع الغاء فيزا دخول مصر للسودانيين. أهلًا بأخوتنا جميعًا في بلدهم. — Wael Gamal وائل جمال (@waelgamal) April 23, 2023

وغردت الفاعلة في مجال المساعدات الخيرية هبة راشد، أن “أي حد من إخواننا السودانيين دخل مصر ومحتاج إلى ألبان أطفال أو خدمات طبية عاجلة، يكلم طوارئ مؤسسة مرسال”.

أي حد من إخواتنا السودانيين دخل مصر ومحتاج ألبان أطفال أو خدمات طبية عاجلة،

يكلم طواريء مرسال ٠١٢٢٤٥٠٧٢١٠ — Heba Rashed (@hebasrashed) April 23, 2023

وكتب محمد محمود الحلو “رسالة من مصري محب لأهلنا في السودان أنتم منا ونحن منكم تجمعنا جغرافيا واحدة، وتاريخ مشترك، ولغة واحدة وقبل كل ذلك دين واحد أنتم فوق رؤوسنا”.

رسالة من مصري محب لأهلنا في السودان أنتم منا ونحن منكم تجمعنا جغرافيا واحدة، وتاريخ مشترك، ولغة واحدة وقبل كل ذلك دين واحد أنتم فوق رؤوسنا.#إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_لمصر — د. محمد محمود الحلو (@asom973) April 23, 2023

تفاعلات السودانيين

وتفاعل الناشطون في السودان مع تغريدات المصريين، فكتب الناشط حمزة سعد “شكرًا لكم إخواننا المصريين المواقف هي التي تثبت أصحاب القلوب السليمة، وإن شاء الله ما نحتاج لتشرد من البلد”.

شكرا لكم إخوانا المصرين المواقف هي التي تثبت اصحاب القلوب السليمه

وان شاء الله مانحتاج لي تشرد من البلد #إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_لمصر — ‏﮼حمزاوي ًٍ🇶🇦ًًٍٍ🇸🇩ًٍٍ ًًٍٍ (@Hamzasaad09) April 23, 2023

وغرد قاسم “في الشدائد يظهر المعدن الأصيل، شكرًا أهل مصر”. وكتب حساب باسم مدحت “شكرًا للشعب المصري، والله من أكثر الشعوب التي تحب الشعب السوداني، والله موقف جميل ولم ولن ينسى أبدًا، وأتمنى بالجد تأشيرة الدخول تلغى”.

في الشدائد يظهر المعدن الأصيل، شكراً أهل مصر #إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_لمصر — Gassim (@Gasssim) April 23, 2023

وكتب عمر “والله إخواننا المصريين كثر خيرهم ما قصروا معنا أبدًا نحن السودانيين”.

وقال إن “السلطات المصرية سمحت للمنتهية صلاحية تأشيراتهم بالدخول والأطفال المنتهية جوازاتهم” وإن “الضباط رغم أنه من حقهم ما يشتغلون أيام العيد وقفوا مع الشعب السوداني”.

و الله و الله و الله اخوانا المصرين كتر خيرم ما قصرو معانا ابداً نحنا السودانين الفيزتو منتهية دخلوهم والاطفال الجوازاتم منتهية دخلوهم والضباط رغم انو من حقهم م يشتغلو ايام العيد اشتغلو

وقفو مع الشعب السوداني وقفة كويسة و الله في ناس جوازات ما عندهم وتاشيرات زاتو ما عندهم دخلوهم https://t.co/YZ8bKNTQSw — عمـورـي "̮🇸🇩 (@amorifv) April 23, 2023

وقال محمد هاشم إن التضامن من المصريين الذين يقابلونه في الغربة واهتمامهم بالسودان والهاشتاج يظهر أن “العلاقات بين الشعبين أعمق من كم زول عنصري أو جهلة بيحاولون يخربوها”.