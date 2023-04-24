كينيا.. العثور على مقبرة جماعية لأتباع طائفة مسيحية آمنوا بتجويع أنفسهم لدخول الجنة

في مشهد أثار دهشة الكثيرين، أعلن قائد الشرطة الكينية، اليوم الاثنين، انتشال 58 جثة معظمها من مقابر جماعية في غابة بشرقي البلاد، يُعتقد أنها لأتباع طائفة مسيحية اعتقدوا أنهم سيدخلون الجنة إذا تضوروا جوعا. وقد يرتفع عدد القتلى الذي زاد أكثر من مرة مع استخراج الجثث.

وقال الصليب الأحمر الكيني إنه تم إبلاغ مكتب أنشأه في مستشفى محلي للبحث عن المفقودين وتقديم المشورة لهم بفقدان 112 شخصا. ويعيش أتباع طائفة تطلق على نفسها اسم “كنيسة جود نيوز الدولية” في تجمعات سكنية منعزلة بمنطقة على مساحة 800 فدان داخل غابة شاكاهولا.

وقال المفتش العام للشرطة الكينية جافيت كومي، الذي زار مكان الحادث، إن من بين القتلى 50 شخصا عُثر عليهم في مقابر جماعية، بالإضافة إلى ثمانية آخرين عُثر عليهم أحياء لكن في حالة هزيلة وتوفوا لاحقا. وذكر أنه تم إنقاذ 29 شخصا، وما زالت الشرطة تبحث عن ناجين آخرين محتملين.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الكيني “محققون من الطب الشرعي وقسم جرائم القتل وضباط شرطة آخرون بالإضافة إلى بعض المتخصصين الحكوميين في علم الأمراض موجودون معنا هنا لإجراء التحقيقات وعمليات استخراج الجثث”.

وأُلقي القبض على زعيم الطائفة بول ماكنزي في 14 أبريل/نيسان الجاري، بعد بلاغ أشار إلى وجود مقابر تحتوي على جثث ما لا يقل عن 31 من أتباعه. وقال كومي إن الشرطة تحتجز 14 آخرين من أعضاء الطائفة.

وقُدّم ماكنزي للمحاكمة في 15 أبريل، وأمهل القاضي الشرطة 14 يوما لإجراء التحقيقات مع بقائه قيد الاحتجاز. وأفادت وسائل الإعلام الكينية بأنه يرفض تناول الطعام والماء.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو إن تعاليم ماكنزي تتعارض مع أي ديانة. وأضاف في خطاب خلال مناسبة عامة غير مرتبطة بالواقعة خارج نيروبي “ماكنزي يتظاهر بأنه قس بينما هو في الحقيقة مجرم بشع”.