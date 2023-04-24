قتلى وجرحى بغارة جوية على منطقة الكلاكلة بالخرطوم (فيديو)

أعلنت نقابة الأطباء السودانية إصابة منطقة الكلاكلة في العاصمة الخرطوم بقصف عنيف بشتى الأسلحة، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وأشارت النقابة إلى اكتظاظ المستشفى التركي، الواقع بمحيط القصف، بعدد كبير من الإصابات الخطيرة، مؤكدة أنها تربو على 50 حالة، وناشدت جميع الكوادر الطبية القريبة من المستشفى الإسراع بالمساعدة العاجلة، ومد يد العون للطاقم الطبي المحدود الموجود في المستشفى.

وبدورها، أنحت قوات الدعم السريع باللائمة على الجيش السوداني، وقالت في بيان إن “قوات الانقلاب نفذت غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة من العاصمة الخرطوم ، اليوم الاثنين، استهدفت المدنيين بشكل مباشر في حي الدوحة بأم درمان ومنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم”.





وأدانت قوات الدعم السريع، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع تويتر اليوم، بشدة “هذا العمل البربري الغاشم على المواطنين الأبرياء، من قيادة القوات الانقلابية، وهي بهذا الفعل الجبان لا تستهدف قوات الدعم السريع وإنما الشعب السوداني”.

بسم الله الرحمن الرحيم#قوات_الدعم_السريع

بيان هام

24 أبريل 2023 نفذت قوات الانقلاب، غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة من العاصمة الخرطوم اليوم الإثنين، استهدفت المدنيين بشكل مباشر في حي الدوحة بأم درمان ومنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم.

ندين بشدة هذا العمل البربري الغاشم على… pic.twitter.com/pBzloXnkqj — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 24, 2023

وعقب القصف هرعت الأطقم الطبية لمحاولة إنقاذ السكان الذين انهارت البنايات فوق رؤوسهم جراء القصف، وبثت الجزيرة مباشر صورا متداولة لإخراج امرأتين من أسفل أنقاض منزل انهار جراء الغارة الجوية.





وقد اندلعت -منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري- في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.