علماء يكتشفون آلاف الفيروسات داخل حفاظات الأطفال.. كيف نحمي صغارنا؟

عثر باحثون في الدنمارك على آلاف من الفيروسات داخل حفاظات الأطفال، أكثرها لم يكن معروفا من قبل، وذلك في دراسة نشرت نتائجها في دورية “ناتشر” العملية.

وفحص الباحثون خلال الدراسة أكثر من 600 طفل رضيع، لم تتجاوز أعمارهم سنة واحدة، ووجدوا 10 آلاف فيروس في حفاظاتهم، والغريب أن أغلب تلك الفيروسات لم تُعرف من قبل.

وأكد الباحثون أن عدد الفيروسات التي وجدوها داخل براز الأطفال يتجاوز بكثير عدد البكتيريا والفطريات، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن نحو 90% من هذه الفيروسات لا يضر بصحة الطفل.

وأضافوا أن ميكروبيوم الأمعاء يتشكل خلال الطفولة ويؤثر في نضج جهاز المناعة، وبالتالي الحماية من الأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة. ويحتوي الجهاز الهضمي للإنسان على مجتمعات متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة، التي تعرف بـ”ميكروبيوم الأمعاء” (Gut microbiome) أو بكتيريا الأمعاء.

وتعيش البكتيريا في الأمعاء في توازن مع بعضها ومع الجسم، ويؤدي اختلال هذا التوازن إلى حدوث مشكلات أو أمراض.

وقالت مؤلفة الدراسة شيراز شاه، الباحثة في معهد كوبنهاغن للدراسات المستقبلية حول الربو في الطفولة “نظرًا لأن الجهاز المناعي لم يتعلم بعد فصل القمح عن القشر في سن الواحدة، يظهر ثراء غير عادي في أنواع فيروسات الأمعاء، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على ما إذا كانوا سيصابون بأمراض مختلفة عندما يكبرون في وقت لاحق”.

وتوجد الفيروسات في كل مكان من هذا الكون الفسيح، وهي مكون أساسي في الكائنات الحية، إذ تعيش آلاف الأنواع منها داخل أجسامنا، ويرجح أن كلا منا له فيروساته الخاصة به. وتعمل الفيروسات والبكتيريا ضمن توازن دقيق عجيب، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى، وإلا فالأمراض والأوبئة هي المصير المحتوم.

يشار إلى أن حفاظات الأطفال لم تكن موجودة قبل الحرب العالمية الثانية، لكن مع نقص القطن تم تطوير بديل أحادي الاستخدام بواسطة المخترعة ماريون دونوفان، ولم يمض وقت طويل قبل أن تدرك الأمهات الفوائد اليومية العملية للحفاظات الجديدة التي كانت عبارة عن غطاء بلاستيكي مستطيل على طبقات من المناديل الورقية.

ومنذ ذلك الحين، مرت الحفاظات بالعديد من التغييرات، بما في ذلك ظهور أكثر من 1000 براءة اختراع قدمت بأسماء مختلفة، وحظيت حفاظات الأطفال بشعبية كبيرة في منتصف الثمانينيات، واليوم، يجري التخلص من أكثر من 20 مليار حفاظة في العالم.

ورغم أنه لا توجد طريقة مثبتة لتعزيز جهاز المناعة، فإنه من المهم الحفاظ على صحة أجسام الأطفال حتى تعمل أجهزة المناعة لديهم بشكل صحيح.

ويمكن أن يتم ذلك بالحفاظ على قسط كاف من النوم، والحفاظ على نظام غذائي صحي، وتخصيص وقت للضحك، والمواظبة على غسل اليدين لتقليل خطر إصابة طفلك بنزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات الأخرى.