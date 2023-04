تقرير: معارك السودان تحوّل الخرطوم إلى ميدان حرب مفتوحة

بعد أكثر من أسبوع على اندلاع الحرب في السودان بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع، جعلت الحرب الكثير من المستشفيات خارج الخدمة، منذرة بكارثة إنسانية إذا استمر القتال إلى أجل غير مسمى.

الشاب إبراهيم محمد فوجئ بأن الشخص الذي يتلقى العلاج إلى جانبه في أحد مستشفيات الخرطوم، أصبح جثة هامدة، لكن ضراوة المعارك في العاصمة السودانية حالت لأيام دون نقل جثمانه.

كان ذلك في 15 أبريل/ نيسان، يوم أفاق السودانيون على أصوات اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

حوّلت هذه المعارك التي لم تفلح فيها محاولات التهدئة، الخرطوم ومدنا أخرى إلى ميادين حرب مفتوحة، وأعاقت تقديم الرعاية الصحية وعمل الأطباء، ووضعتهم تحت ضغوط إضافية في بلد عانى من النزاعات والعقوبات على مدى عقود.

في العاصمة التي يقطنها زهاء 5 ملايين نسمة، يروي أطباء ومرضى قصصا مروّعة عن وضع مستشفيات أصبحت عاجزة عن إنجاز أحد أبسط المبادئ الإنسانية والدينية: إكرام الميت دفنه.

كان محمد (25 عاما) يتلقى العلاج من سرطان الدم في مستشفى الخرطوم التعليمي، وفق والده إبراهيم (62 عاما) الذي كان يعوده باستمرار.

وقال الوالد لوكالة فرانس برس “بسبب القتال العنيف، لم يتم نقل الشخص (المتوفى) ليتم دفنه” بعد وفاته في 15 أبريل/ نيسان.

بقي محمد في الغرفة حيث تنبعث رائحة الموت شيئا فشيئا، في مدينة تُعرف بحرارة مناخها حتى في هذه الفترة من العام، وبعد ثلاثة أيام، ترك الأب وابنه المستشفى، والجثة في مكانها. وبحسب مصادر طبية، أصبح هذا المشهد مألوفا في السودان منذ بدء المعارك.

وقال الأمين العام لنقابة أطباء السودان عطية عبد الله إنه في مستشفيات عدة “تبقى الجثث المتحللة في العنابر”. وأشار -في تصريح لوكالة فرانس برس- إلى أن المعارك تسبّبت في “انهيار كامل وشامل لنظام الرعاية الصحية” في البلاد، وأدت إلى امتلاء “المشارح والشوارع بالجثث”.

قبل مغادرة المستشفى، كان إبراهيم ونجله أمام خيارين أحلاهما مرّ. ويوضح الأب “لقد ملأت الرائحة الكريهة الغرفة”، وفاقمها انقطاع التيار الكهربائي لثلاثة أيام وارتفاع حرارة الطقس، فكان الخيار “إما أن نبقى في غرفة ذات رائحة عفنة، أو نخرج ونواجه طلقات الرصاص”.

ويؤكد إبراهيم محمد أن “المستشفى كان يتعرض للقصف”، وأنه كان هناك تبادل للأعيرة النارية “خارج المستشفى مباشرة”، مشيرا إلى أن بعض المرضى الذين غادروا آنذاك أصيبوا بالرصاص.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، بسقوط ثمانية قتلى وجريحين من الأطقم الطبية المعالِجة. وبحسب نقابة الأطباء، تعرّض 13 مستشفى للقصف وتم إخلاء 19 منشأة طبية أخرى خلال ثمانية أيام من القتال. وبالنسبة إلى الطواقم الطبية، كان السماح لنزلاء المستشفيات بالمغادرة عوضا عن البقاء للعلاج خيارا صعبا للغاية، خصوصا مع استمرار الاشتباكات.

One week since the fighting in #Sudan began, more than 3,700 people have been injured and more than 420 have died in the conflict.

⁰There have been 14 attacks on health, killing 8 people and injuring 2. WHO condemns these attacks and calls for the protection of health. pic.twitter.com/4jf5zrS7lO

— WHO Eastern Mediterranean Regional Office (EMRO) (@WHOEMRO) April 22, 2023