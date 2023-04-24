“انشغلت بهاتفها”.. فتاة تنجو بأعجوبة من الموت لحظة سقوطها على قضبان قطار (فيديو)

انتشر عبر منصات التواصل في فرنسا مقطع فيديو لامرأة نجت بأعجوبة بعد أن سقطت على قضبان السكة الحديدية بإحدى محطات القطار في العاصمة باريس.

ونشر أحد سائقي القطارات مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يوم 20 أبريل/نيسان الجاري، وثقته كاميرا مراقبة لامرأة انشغلت بهاتفها، وتجاوزت الرصيف المسموح بالوقوف قبل أن تسقط مباشرة على خط السكة الحديدية لحظة انطلاق القطار.

وأظهرت مقاطع الفيديو المرأة وهي تسير بالقرب من قضبان السكك الحديدية، قبل أن تترنح وتفقد توازنها وتسقط في مسار القطار.

وأمام دهشة المسافرين، سرعان ما خرجت المرأة بعد أن مر القطار وهي سليمة، حسب ما أظهرته اللقطات.

Bref … tout est bien qui finit bien mais à 99% des cas elle aurait du perdre un membre de son corps voire couper en deux.

Là on dit qu’elle s’est faite « happée », c’est un phénomène d’aspiration lorsque on se tient pas à distance de la bordure du quai. — MDS (@mds7519) April 20, 2023

يُذكر أن هذه الحادثة ليست الوحيدة التي يتم تسجيلها في محطات السكك الحديدية بالعاصمة الفرنسية باريس، فقد ذكرت صحيفة “لوباريزيان” أنه في 15 أبريل الجاري، توفيت الطفلة الفرنسية رايا (14 عاما) عندما فقدت توازنها وتعثرت قبل سقوطها على القضبان.

وأضافت الصحيفة أن الطفلة كانت منشغلة بهاتفها النقال، في حين أرجعت التقارير الطبية سبب الوفاة إلى شدة الارتطام بالقضبان الحديدية.