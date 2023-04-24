“المواطن هو المتضرر”.. جمهور الجزيرة مباشر يواصل التفاعل مع الاشتباكات الجارية في السودان (فيديو)

يواصل جمهور الجزيرة مباشر تفاعله مع الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان منذ انطلاقها، عبر إرسال مقاطع فيديو للخط الساخن بالقناة.

وقال أحد المتابعين في تسجيل مصور إن المتضرر الرئيسي في هذه الحرب هو “المواطن السوداني البسيط الذي لا ناقة له فيها ولا جمل، ومخطئ من اعتقد من المتصارعين أنه سيحكم السودان حال انتصاره وذلك بسبب مطالبة الشعب السوداني بحكم مدني”.

وطالب آخر الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الحرب، معتبرا أن “ما يحدث اليوم هو مجزرة وشيء محزن، خاصة في ظل وجود الكثير من المرضى والجرحى والمصابين الذين لا يجدون من يسعفهم”.

وتفاعل الجمهور أيضا مع المشاكل الخدمية في السودان بعد الحرب، حيث شكا بعضهم من انقطاع الإمداد الغذائي والدوائي في ظل إغلاق المحلات والأسواق، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات منذ بداية الاشتباكات يوم السبت.

وقال أحد المشاركين الأطفال إنه أراد عيش أجواء عيد الفطر المبارك بعيدا عن الحروب والنزاعات وأصوات القنابل والطائرات التي يسمعها كل يوم.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع لكل منهما.