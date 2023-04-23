لم تنجُ أيضا من الاشتباكات.. حديقة السودان للحياة البرية تستغيث لإنقاذ حيوانات جائعة

أطلقت حديقة السودان للحياة البرية، الأحد، نداء مساعدة للحيوانات الموجودة فيها، بعد انقطاع الكهرباء ونقص الطعام في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وقالت حديقة السودان للحياة البرية في بيان نشرته على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي إن “وضع الحديقة والحيوانات أصبح حرجًا للغاية. بدأ ينفد مخزوننا من أكل وشرب”.

وأوضح العاملون في الحديقة أنه منذ بدء المعارك “نواجه كل المخاطر بصورة يومية لأداء واجباتنا تجاه الحيوانات”، إذ تقع الحديقة في الباقير جنوب شرق الخرطوم قرب أحد المقرات العسكرية “التي تشهد اشتباكات بصورة يومية”.

وتأوي الحديقة 25 من الأسود بالإضافة إلى 6 ضباع وأيضًا العديد من القرود والطيور و6 غزلان و2 من الجمال بالإضافة إلى كلاب وسناجب وقطط برية.

وأكد البيان “تمت سرقة سيارتنا التي نستخدمها في أداء مهامنا، وحتى الوقود صار يستحيل توفيره”.

ونشرت إدارة المحمية عبر حسابها على موقع فيسبوك مقطع فيديو منذ 5 أيام، أكدت فيه أنها توفر الأكل والرعاية للحيوانات رغم الظروف الصعبة، قبل أن تطلق نداء استغاثة اليوم.

وفي منشور سابق، كانت قد نفت هروب أي أسد من المحمية بعد انتشار صور وخبر تجوال أسد في شوارع السودان، مشددة أن لا أساس له من الصحة، وأن الصورة من العراق منذ سنوات.

وأعلنت إدارة المحمية في اليوم الأول للاشتباكات (15 أبريل/نيسان)، عن سقوط “الكثير من الذخيرة داخل المحمية واختراق بعض أقفاصها بصواريخ آر بي جي، مع تسجيل الكثير من الخسائر في حظائرها وهروب العديد من الحيوانات”، إلا أن الأقفاص الرئيسة للأسود والضباع لم تتضرر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية العام الماضي عن متطوعين يديرون المحمية، التي افتتحت في عام 2020، أنهم يوزعون ما بين 5 إلى 10 كيلوغرامات من اللحم على كل أسد وبعض الضباع.

ولم يعد هناك سوى 20 ألف أسد في المناطق البرية في أفريقيا، من بينها مجموعة تعيش في السودان في حديقة الدندر الوطنية بالقرب من الحدود مع إثيوبيا.