“حوجة ووفرة”.. سودانيون يطلقون منصة إلكترونية لمساعدة متضرري الاشتباكات (فيديو)

أطلق ناشطون سودانيون مبادرة إلكترونية تحمل اسم “نداء” لتنظيم مساعدة المتضررين وإنقاذهم بعد أن انقطعت بعض المواد الضرورية عن المواطنين، من مأكل ومشرب وأدوية، مع استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع لليوم الثامن على التوالي.

وقسم أصحاب المبادرة المنصة الإلكترونية لجمع التبرعات إلى قسمين “حوجة” و”وفرة”، ويقدم المواطنون على المنصة طلبات باحتياجاتهم، وتظهر أسماء الولايات والمدن والشوارع ثم الأكثر احتياجًا لتسهيل وصول المساعدات لهم.

ويسجل مواطنون آخرون على المنصة ما هو متوفر لديهم بكثرة، والمكان الذي يوجدون فيه مع تحديد الوضع الأمني لديهم.

ولاقت الحملة الإنسانية تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد مستخدموها بقيم التضامن والتعاون بين الشعب السوداني مهما اختلفت توجهاته.

وكتبت الناشطة نجلاء عبد الرحمن “ألم أقل لكم أننا شعب مبدع”، وشجعت على المشاركة في المنصة سواء بطلب الاحتياجات أو بتوفيرها.

وشاطرت هدى إبراهيم نجلاء الرأي نفسه، واعتبرت أن السودان سيصل بر الأمان بهؤلاء الشباب المبادر.

وقال مهند النعيم إن التعامل مع الموقع سهل وبسيط، ويمكن للجميع المشاركة فيه والتعامل معه.

ووجّه الناشط منتصر الأمين نداء للمواطنين من الطرفين للمساعدة، وقضاء “حوجة” المدنيين المتضررين والعالقين وتلبية نداءات الاستغاثة.

#نداء| مشجعي الجيش

مشجعي الدعم السريع بما انكم ما قادرين تقولوا #لا_للحرب_في_السودان ممكن تنقطونا بي سكاتكم عشان الناس البتحاول تساعد وتقضي #حوجة المدنيين المتضررين والعالقين تشوف نداءات الاستغاثة وطلب المساعدة ويقوموا باللازم بدون تشويش.#السودان#حماية_المدنيين pic.twitter.com/ZXwfKQPLHT — Montaser Elamin🇸🇩 (@MontaserElamin) April 20, 2023

ولا تقف مبادرات المشاركين عبر منصة المساعدات عند توفير الأكل والشرب فقط، بل يعرض البعض فتح منزله أمام الأسر النازحة من المناطق التي تشتد فيها الاشتباكات.

ويواصل المواطنون إطلاق النداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “حوجة” بسبب وجودهم في مناطق خطر أو شح الماء والغذاء والأدوية.

وأطلقت الناشطة شيماء نوح نداء عبر موقع تويتر تطلب فيه مساعدة أهلها التائهين في الصحراء بعد أن كانوا متوجهين نحو مصر بسبب تصاعد الاشتباكات.

#حوجة

السلام عليكم

اهلي وحلانين في منطقة اسمها ناوا شمال جرف الملك، شرق البحر من القولِد

بصين سياحين كانو ماشين على مصر وضاعو و وحلو في الرملة

عليك الله اي زول قريب يحاول يصلهم يساعدهم 🙏🏽🙏🏽😭

البصات فيها اطفال و الناس تعبانة. انشرو البوست على قدر ما تقدرو، و يدكم معانا — شيماء نوح. (@ShimaaNooh) April 23, 2023

وأطلق شاب سوداني نداء آخر لتوفير كوادر طبية في مستشفى بحري بالخرطوم، إذ تتوافد على المستشفيات عشرات الإصابات اليومية يفقد بعضهم الحياة بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة.

⛔⛔⛔⛔⛔⛔ بحري الآن#حوجه

يا ناس الوضع فى مستشفى الدولى في بحري صعب شديد والاصابات كتيرة شديد ومحتاجين اخصائي بتاع جراح الاوضاع كعبه شديد ي ناس شيرو عليك الله محتاجين بتاع اشعه ومحتاجين اخصائي بتاع جراحه الناس حتموت💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔. — M | K 🇸🇩 (@msab_koke) April 22, 2023

واحتدمت المعارك أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في العاصمة، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في شمال الخرطوم بحري.

وأفادت نقابة أطباء السودان بارتفاع حصيلة ضحايا المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات منتصف الشهر الجاري، إلى 264 قتيلًا و1543 مصابًا، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة وانهيار القطاع الصحي.

وكانت النقابة قد أكدت أن الضغط لإجلاء الرعايا الأجانب يدل على فشل مطالب الهدنة واستمرار المعارك، مناشدة المجتمع الدولي بالتدخل لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى والجثث.