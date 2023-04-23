المستشار السياسي لـ “الدعم السريع”: لا نريد جيشا تسيطر عليه عناصر تابعة لحزب البشير (فيديو)

قال المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت إن قواته ليس لها أجندة سياسية وإن موقفها من العملية السياسية كان واضحا و”وقعنا على ذلك” لكن كان هناك جهات “لها رأي آخر”.

وأضاف عزت في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت “لا نريد جيشا تسيطر عليه عناصر التنظيم الإسلامي التابع لعمر البشير (الرئيس المعزول)” مؤكدا أن قوات الدعم السريع لا تخوض حربا ضد الجيش السوداني وإنما ضد عناصر محددة داخل الجيش.

وتابع قائلا إن “قرار الحرب اتخذته القيادة الإسلامية في الجيش بقيادة البرهان”.

واستطرد عزت “خلافاتنا مع البرهان تتحدد في أنه أراد أن يعيد الإسلاميين للسلطة”.

وقال إن قوات الدعم السريع أعلنت منذ سنوات عدم دعمها للقيادات الإسلامية في الجيش.

المستشار السياسي لقوات الدعم السريع للجزيرة مباشر: قواتنا موجدة على الأرض وبيانات الجيش كاذبة#السودان pic.twitter.com/FIuHG4lG1h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2023

وأكد عزت أن جميع بيانات الجيش تجانب الحقيقة. مضيفا أن الشعب السوداني يعرف أن “طيران الجيش هو من استهدف عناصر الدعم السريع وأننا لم نتحرك ولم نبادر بالهجوم”.

وقال إن الجيش “ينفي أننا سيطرنا على مدينة (جياد) الصناعية. لكننا نتكلم بالوقائع. وأمر المدينة حسم ومن أراد من القنوات الإخبارية أن يتأكد من ذلك فعليه بزيارة المدينة”.

وأضاف “قواتنا تحقق انتصارات في الميدان وبيانات الجيش كاذبة”.

المستشار السياسي لقوات الدعم السريع للجزيرة مباشر: فوجئنا بخرق قوات #البرهان للهدنة خلال عيد الفطر ولا مجال للكذب في ذلك pic.twitter.com/BOdhxChFCD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2023

وتجددت المعارك في الخرطوم بعد هدوء حذر شهدته العاصمة مساء الجمعة، بعد توقف أصوات الرصاص والمدافع بمحيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش، التي كانت تشهد اشتباكات مستمرة على مدار أسبوع.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حصيلة الضحايا منذ اندلاع المعارك السبت الماضي وحتى الآن، وصلت إلى 413 قتيلًا و3551 مصابًا، في حين تتصاعد التحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي وكارثة إنسانية محتملة.