“استمع لأغانيك المفضلة”.. علماء يكتشفون طريقة جديدة لتحسين فاعلية الدواء

اكتشف باحثون بجامعة ميشيغان الأمريكية أن استماع المرء لأغنيته المفضلة لا يساعد فقط على تحسين حالته المزاجية، وإنما يمكنه أيضًا أن يؤدي لتحسين فاعلية الدواء الذي يتناوله.

وقال جيسون كيرنان الأستاذ المساعد في كلية التمريض، إن الاستماع إلى الأغاني المفضلة يشبه تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مسبقة، ويضيف “أنت لست بحاجة إلى طبيب كي يصفها لك”.

ووفقًا لمجلة “ساينس تيك ديلي” تبنى كيرنان نهجًا مبتكرًا من خلال دراسة تأثير الاستماع للموسيقى في مقاوم الشعور بالغثيان الناجم عن العلاج الكيماوي، مشيرًا إلى أن الشعور بالألم والقلق جراء استخدام هذا النوع من الأدوية مرده ليس إلى مشكلات في المعدة وإنما للأعصاب.

Scientists Discover a Simple Way To Improve Medication Efficacy: Listen to Your Favorite Song https://t.co/EKptqsUsjI

— SciTechDaily (@SciTechDaily1) April 19, 2023