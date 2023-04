تزامنا مع يوم الأرض.. تحذير أممي من الذوبان القياسي للأنهار الجليدية وغوغل يتفاعل

حذرت الأمم المتحدة الجمعة من الذوبان السريع للأنهار الجليدية في العالم خلال العام الماضي، من دون القدرة على لجم الوضع في ظل بلوغ مؤشرات تغير المناخ مجددًا مستويات قياسية.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن السنوات الثماني الماضية كانت الأكثر دفئًا على الإطلاق، بينما بلغت تركيزات غازات الدفيئة ذروتها، مثل ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت المنظمة في تقريرها المناخي السنوي أن “الجليد البحري في أنتاركتيكا (القطب الجنوبي) انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق”.

#ClimateChange shocks increased in 2022. Ocean heat and sea level rise at record levels. Antarctic sea ice hit a new low. Extreme glacier melt in Europe. #StateOfClimate report highlights the huge socio-economic cost of droughts, floods, and heatwaves.🔗 https://t.co/yipNQtrK12 pic.twitter.com/Vnrbe9M8Xl

كما سجلت مستويات سطح البحر ارتفاعًا قياسيًا، إذ ارتفعت بمعدل 4.62 مليمترات سنويًا بين عامي 2013 و2022، أي ضعف المعدل الذي كانت عليه بين عامي 1993 و2002.

وسُجّلت درجات حرارة قياسية في المحيطات، حيث ينتهي حوالي 90٪ من الحرارة المحتبسة على الأرض بسبب غازات الدفيئة، وأكدت المنظمة أن تركيزات هذه الغازات وصلت إلى مستويات قصوى جديدة في عام 2022.

حيث بلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون 415.7 جزءًا في المليون عالميًا، أي 149% من مستوى ما قبل الثورة الصناعية (1750)، بينما وصل تركيز الميثان إلى 262% وأكسيد النيتروز 124%.

وتنص اتفاقية باريس المناخية الصادرة عام 2015 على عمل البلدان الموقعة على حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر، وبـ1.5 درجة مئوية إذا أمكن.

وقال تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2022 كان أعلى بـ1.15 درجة مئوية فوق المعدل للسنوات ما بين 1850 و1900.

وسُجلت معدلات درجات الحرارة العالمية القياسية خلال السنوات الثماني الماضية، رغم تأثير التبريد الناجم عن ظاهرة “لا نينيا” المناخية التي امتدت على ما يقرب من نصف تلك الفترة.

وقد شهدت الأنهار الجليدية المرجعية في العالم -أي تلك التي لها بيانات على المدى الطويل- خسارة في السماكة بمتوسط يزيد عن 1.3 متر بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وذات الشهر من عام 2022، وهي خسارة أكبر بكثير من المتوسط على مدى العقد الماضي، كما بلغت الخسائر التراكمية لسماكة الجليد منذ عام 1970 ما يقرب من 30 مترًا.

The long-running cooling La Niña event only put a temporary brake on rising global temperatures in 2022. The past eight years have been the warmest on record. If El Niño develops, this will turn up the heat.

Details in #StateofClimate reporthttps://t.co/yipNQtrK12 pic.twitter.com/tuBSBF2y2q

— World Meteorological Organization (@WMO) April 21, 2023