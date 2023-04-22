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تزامنا مع يوم الأرض.. تحذير أممي من الذوبان القياسي للأنهار الجليدية وغوغل يتفاعل

استمرار الاحترار العالمي برفع حرارة الأرض ويؤدي إلى ذوبان الجليد (رويترز)
22/4/2023

حذرت الأمم المتحدة الجمعة من الذوبان السريع للأنهار الجليدية في العالم خلال العام الماضي، من دون القدرة على لجم الوضع في ظل بلوغ مؤشرات تغير المناخ مجددًا مستويات قياسية.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن السنوات الثماني الماضية كانت الأكثر دفئًا على الإطلاق، بينما بلغت تركيزات غازات الدفيئة ذروتها، مثل ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت المنظمة في تقريرها المناخي السنوي أن “الجليد البحري في أنتاركتيكا (القطب الجنوبي) انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق”.

كما سجلت مستويات سطح البحر ارتفاعًا قياسيًا، إذ ارتفعت بمعدل 4.62 مليمترات سنويًا بين عامي 2013 و2022، أي ضعف المعدل الذي كانت عليه بين عامي 1993 و2002.

وسُجّلت درجات حرارة قياسية في المحيطات، حيث ينتهي حوالي 90٪ من الحرارة المحتبسة على الأرض بسبب غازات الدفيئة، وأكدت المنظمة أن تركيزات هذه الغازات وصلت إلى مستويات قصوى جديدة في عام 2022.

حيث بلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون 415.7 جزءًا في المليون عالميًا، أي 149% من مستوى ما قبل الثورة الصناعية (1750)، بينما وصل تركيز الميثان إلى 262% وأكسيد النيتروز 124%.

اتفاقية باريس للمناخ

وتنص اتفاقية باريس المناخية الصادرة عام 2015 على عمل البلدان الموقعة على حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر، وبـ1.5 درجة مئوية إذا أمكن.

وقال تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2022 كان أعلى بـ1.15 درجة مئوية فوق المعدل للسنوات ما بين 1850 و1900.

وسُجلت معدلات درجات الحرارة العالمية القياسية خلال السنوات الثماني الماضية، رغم تأثير التبريد الناجم عن ظاهرة “لا نينيا” المناخية التي امتدت على ما يقرب من نصف تلك الفترة.

مخاطر مستقبلية كبيرة

وقد شهدت الأنهار الجليدية المرجعية في العالم -أي تلك التي لها بيانات على المدى الطويل- خسارة في السماكة بمتوسط يزيد عن 1.3 متر بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وذات الشهر من عام 2022، وهي خسارة أكبر بكثير من المتوسط على مدى العقد الماضي، كما بلغت الخسائر التراكمية لسماكة الجليد منذ عام 1970 ما يقرب من 30 مترًا.

الرقم القياسي

وحطمت جبال الألب في أوربا الأرقام القياسية لذوبان الأنهار الجليدية بسبب تضافر عوامل بينها النقص في تساقط الثلوج خلال الشتاء، وموجة الغبار الصحراوي في مارس/ آذار 2022 وموجات الحر بين مايو/ أيار وأوائل سبتمبر/ أيلول.

وقال رئيس المنظمة بيتيري تالاس لوكالة الأنباء الفرنسية “لقد خسرنا بالفعل اللعبة على صعيد ذوبان الأنهُر الجليدية، لأن لدينا مثل هذا التركيز العالي لثاني أكسيد الكربون، وفقدنا في الصيف الماضي 6.2٪ من كتلة الأنهر الجليدية في جبال الألب السويسرية، وهي أعلى نسبة منذ بدء التسجيلات”.

بيتيري تالاس رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (منصات التواصل)

وقال تالاس “هذا أمر خطير”، موضحًا أن اختفاء الأنهر الجليدية سيحد من إمدادات المياه العذبة للبشر وللزراعة، كما سيضر بمسارات النقل إذا أصبحت الأنهر أقل قابلية للملاحة.

وأكد أن “هذا النوع من الأشياء سيتسبب بمخاطر كبيرة في المستقبل”، مضيفًا “ستختفي الكثير من الأنهار الجليدية الجبلية، وسيستمر تقلص الأنهُر الجليدية في القطب الجنوبي وغرينلاند على المدى الطويل، ما لم نستحدث وسيلة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي”.

بعض التفاؤل

لكن بالرغم من ذلك، يدعو تالاس إلى بعض التفاؤل، وأشار إلى أن وسائل مكافحة تغير المناخ أصبحت ميسورة التكلفة، إذ أصبحت مصادر الطاقة الخضراء أرخص من الوقود الأحفوري، بينما يطور العالم أساليب لتحسين الكفاءة المناخية.

ولفت إلى إن 32 دولة خفضت انبعاثاتها ولا تزال اقتصاداتها تنمو، مضيفًا “لم يعد هناك رابط تلقائي بين النمو الاقتصادي وازدياد الانبعاثات”.

وبحسب تالاس، بات زعماء العالم يتحدثون جميعًا عن تغير المناخ باعتباره مشكلة خطيرة، وبدأت الدول في التصرف، خلافًا لما كان الوضع عليه قبل عقد من الزمن.

ولفت تالاس إلى أن الكوكب لم يعد يتجه نحو احترار بثلاث إلى خمس درجات مئوية، كما كان متوقعًا في عام 2014، لكنه الآن في طريقه لاحترار يتراوح بين 2.5 و3 درجات مئوية.

تفاعل غوغل

وتفاعل محرك البحث العالمي “غوغل” مع تحذيرات المنظمة الأممية، وكذلك أيضًا للاحتفال بـ”يوم الأرض”، ووضع صورة للطبيعة وتأثر كل منها بالآخر.

واحتوت الصورة على أشجار ونباتات وحيوانات وطيور وحشرات، تشكلت جميعها على شكل كلمة (Google)، وذلك من خلال خاصية (Google Doodle) والتي تتفاعل بها غوغل مع الأحداث الهامة.

وبالضغط على الصورة يأخذك محرك البحث الأكثر استخدامًا في العالم تلقائيًا إلى صفحة بحث بكلمة “تغير المناخ”، وتضمن نتيجة البحث كل ما له علاقة بالتغير المناخي، أسبابه وأثاره على البشرية وكيفية مواجهته.

و”يوم الأرض” حدث سنوي يقام بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية في 22 أبريل/ نيسان من كل عام، ويتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم من خلال المسيرات والمؤتمرات والمشاريع المدرسية وغيرها من الأنشطة.

محرك بحث غوعل يتفاعل مع الاحتفال بيوم الأرض
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية