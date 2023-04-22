الجيش السوداني يتهم “الدعم السريع” بالهجوم على سجن بأم درمان وإطلاق سراح السجناء (فيديو)

قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع “قامت بالهجوم على سجن الهدى في أم درمان وأطلقوا سراح عدد كبير من النزلاء”.

واتهم بيان الجيش قوات الدعم السريع بالاستيلاء على آلاف الملابس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة، مبديا خشيته من أن “يستغلها المتمردون في القيام بأعمال سلب ونهب واسعة، ومحاولة إلصاق الجريمة بالقوات المسلحة”.

وأضاف البيان أن “المتمردين يتصرفون بطريقة يائسة وهم لا يتورعون عن القيام بأي شيء”.

وأعلنت هيئة الدفاع عن محمد آدم توباك، أحد نزلاء السجن، أن موكلها خرج من سجن الهدى بعد اقتحامه عبر قوات الدعم السريع أمس الجمعة.

وقالت هيئة الدفاع عن آدم توباك؛ إنه بتاريخ 21 من أبريل/نيسان، أول أيام عيد الفطر، “قامت قوة مسلحة بهجوم على سجن الهدى، واشتبكت مع شرطة السجون، وقامت بإطلاق سراح نزلاء السجن من المحكوم عليهم والمنتظرين”.

وأضافت الهيئة أن موكلها تم إرغامه على الخروج من السجن تحت تهديد السلاح من قبل الدعم السريع.

وتعهدت الهيئة بأن آدم توباك سيسلم نفسه للعدالة بعد عودة الأمن واستقرار الأوضاع العامة في البلاد.

من جهته نفى الدعم السريع تورطه في الهجوم متهما “فلول النظام السابق” بارتداء زيه العسكري والتسبب في الحادثة وحوادث سابقة.

وأكدت قوات الدعم السريع في تغريدة عبر تويتر أن من تصفهم بـ”الانقلابيين وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة للتغطية على هزائمهم في أرض المعركة”.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة #قوات_الدعم_السريع

21 أبريل 2023

تنفي قوات الدعم السريع المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات لاحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

وتشير قوات الدعم السريع إلى أن الانقلابيون وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة… pic.twitter.com/wT07wMqa7Q — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 21, 2023

ورغم الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة، إلا أن جنود الجيش ومسلحون من قوات الدعم السريع تبادلوا إطلاق النار في أحياء من العاصمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن أكثر من 413 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 3551 منذ اندلاع القتال في السودان.