أصغر ضحايا اشتباكات السودان.. تفاصيل مؤثرة تكشف كيف فقدت الطفلة إيلين حياتها (فيديو)

روت المواطنة السودانية إلهام خالد، خالة الطفلة إيلين، كيف قُتلت في أحداث السودان مع استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، منذ السبت الماضي وحتى اليوم الثاني من عيد الفطر.

وقالت لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الجمعة، إن الأسرة كانت تنام ليلًا عندما ضربت قذيفة منزلهم هدمت نصفه وانفجرت بداخله، مما عرضهم لضرر بالغ وخصوصًا الطفلة إيلين (18 شهرًا) من أب تركي وأم سودانية.

وأفادت الخالة بأن الطفلة نُقلت إلى المستشفى الذي غابت عنه الكوادر الطبية والأدوية، وأنهم اكتفوا بمدها بالأكسجين في قسم الطوارئ.

وأوضحت أنه كان بالإمكان إنقاذ الطفلة في حال التدخل الطبي، بينما أصيبت بنزيف على مستوى الدماغ وضرر في الرئتين والرأس ففقدت الحياة.

لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الطفلة ايلين اصابتها قذيفة ،،

اللهم أجعلها طيراً من طيور الجنة وشفيعة لوالديها مجابه لهم اللهم أثقل بهما موازينهم وعظم بهما اجورهم اللهم صبر أهلها وآلزمهم الصبر وجميل السلوان إنا لله وإنا إليه راجعون ،، pic.twitter.com/jgDpePr00J — YASIN AHMED (@yasin123ah) April 17, 2023

وتحدثت إلهام خالد عن استخراج الطفلة من تحت الأنقاض في حالة إغماء، مضيفة أن الأسرة وجدت صعوبة في نقلها إلى المستشفى بسبب عدم وجود أي سيارات في الشوارع.

وقالت الخالة إن والدة إيلين ووالدها أيضًا في وضع صحي حرج، كما تضرر أشقاؤها الصغار على مستوى الرأس.

وتمنّت المواطنة إلهام خالد وقف الاشتباكات، قائلة “الشعب لا يريد شيئًا غير السلام”، وأضافت أن غياب الرعاية الطبية في حالة الحرب خطأ جسيم يرتكبه المسؤولون بحق الشعب.

وعادت الخالة لتشدد على أنه كان يمكن إنقاذ إيلين، لولا غياب الأطباء والأدوية من المستشفيات، وطالبت بتدخل المنظمات الدولية والهلال الأحمر لإنقاذ أرواح الضحايا.

الله يحرمكم من أعز ماتملكو عشان حرمتونا ضحكة إيلين الطفله البرئيه 😭 ذنبها شنو؟؟؟

إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يجعلك شفيعة لوالديك ويصبرنا ويصبر أمك 😭😭😭 حسبي الله ونعم الوكيل ربي أرني فيهم عجائب قدرتك pic.twitter.com/Gv26REFa9u — Sabooha🤍✨ (@TasabihHamid) April 17, 2023

وقالت للمسائية إن الأسرة كانت تلتزم بتعليمات الجيش بالبقاء في المنازل والنوم على الأرض والابتعاد عن الأبواب، لتأمين سلامة المواطنين من القصف المستمر، إلا أنها لم تسلم.

وأضافت أن إيلين ليست الطفلة الوحيدة ولا أسرتها المتضررة مما يحدث في السودان، وأن المستشفيات غير مؤهلة لاستقبال الأعداد المهولة من الجرحى الذين تتفاوت خطورة حالاتهم.

وأعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في السودان إلى 256 قتيلًا و1454 مصابًا، وذكرت أن العديد من الوفيات والإصابات لم يتم حصرها خاصة في مدينة الأُبيّض بسبب الوضع الأمني في البلاد.

مستشفيات خارج الخدمة

وخرجت مستشفيات سودانية كبرى من الخدمة تمامًا جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع على مدار أسبوع كامل.

وأعلنت النقابة أنه من أصل 79 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 56 مستشفى متوقفة عن الخدمة في مناطق الاشتباكات، كما يوجد 23 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي وهي مهددة بالإغلاق أيضًا.

وأفادت بتعرض 4 مستشفيات في مدينة الأُبيّض للقصف أمس، مما يرفع العدد الكلي للمستشفيات التي تم قصفها إلى 13 مستشفى، كما تعرّض 19 مستشفى للإخلاء القسري.

بعد الأوامر بإخلاء المستشفيات، عدد كبير من الكوادر الطبية عالقين في كُلِّ مِن مستشفى الشعب والأسنان وجعفر بن عوف تحت قصف ورعب لا يتوقف، الثانية الأخيرة تُبيّن مدى حالة الرعب التي يعيشون فيها pic.twitter.com/2Nk6ZydEjD — Wli (@25Wli) April 17, 2023

وفي بيان سابق، أكدت النقابة تعرّض المستشفيات والمؤسسات الصحية في الخرطوم ومدن أخرى، للقصف بالمدافع والأسلحة النارية، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام طرفي النزاع بعدم المساس بالمرافق الصحية وفتح ممرات آمنة والسماح بمرور سيارات الإسعاف.

كما ناشدت المنظمات الإنسانية مدّ يد العون والتحرك العاجل من أجل المساعدة على إجلاء الجرحى، وتوفير المحاليل الوريدية وأكياس الدم والمعينات الطبية.