مسؤول بالدعم السريع للجزيرة مباشر: لا نمانع قبول وساطة إسرائيلية (فيديو)

أكد المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد مختار النور عدم ممانعة القوات لقبول وساطة إسرائيلية بشأن القتال الدائر بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع.

وقال خلال مداخلة على الجزيرة مباشر، الخميس، “لم نتلق أي طلب وساطة من إسرائيل، ولكن لا نمانع في ذلك”.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي نقل عن مسؤولين إسرائيليين وجود وساطة إسرائيلية بدافع من واشنطن، وأن مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية تحدثوا مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في حين تواصلت الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) من أجل وقف الاقتتال.

وإضافة إلى ما نقله موقع “أكسيوس”، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع بدء الاقتتال في السودان إن إسرائيل على اتصال بطرفي الصراع، وهي تحاول أن تفعل كل ما يمكنها لتهدئة الأوضاع.

هدنة العيد

ورحب مختار النور بهدنة إنسانية خلال أيام عيد الفطر التي توافق الجمعة والسبت والأحد.

وقال “نوافق على هدنة إنسانية خلال العيد بوساطة من مصر والإمارات والسعودية”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقد اجتماعات عبر الإنترنت مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وهيئات أخرى في محاولة لوقف إطلاق النار، كما سعت كل من مصر والإمارات والسعودية للأمر ذاته.

المتحدث باسم الخارجية السودانية للجزيرة مباشر: #قوات_الدعم_السريع هي من بدأت بالهجوم على المقرات السيادية بهدف الاستيلاء على السلطة pic.twitter.com/YcjuxHvZgA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2023

ودعا المسؤول في قوات الدعم السريع مجددًا البرهان إلى التنحي، وترك الجيش لقيادة وطنية.

وأكد أن قواته شرعية ومؤسسة بموجب القانون السوداني، وليس لها ميول سياسية أو أيديولوجية، مشيرًا إلى أنهم يعملون “فقط من أجل مصلحة الوطن”·

وختم بالإشارة إلى أن حميدتي متمسك بالاتفاق الإطاري والخروج من العمل السياسي، لكنه لم يتحدث عن استقالته أو تنحيه عن المشهد العسكري.

ولليوم السادس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين قوات “الدعم السريع” والجيش في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما.