ماكرون يواجه حشودا غاضبة في قرية فرنسية وسط دعوات لتنحيه عن السلطة (فيديو)

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، الخميس، في قرية بجنوب فرنسا حيث زار الرئيس إيمانويل ماكرون مدرسة بعد يوم من تعرّضه لصيحات استهجان احتجاجًا على قانون إصلاح نظام التقاعد.

وبعدما واجه ناخبين غاضبين في منطقة الألزاس (شرق) الأربعاء، توجّه ماكرون إلى منطقة إيرو الجنوبية، الخميس، لمناقشة التعليم.

وقبيل خطابه، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عندما حاول مئات الأشخاص الذين هتفوا “ماكرون استقل!”، وأطلقوا الصفارات، التقدّم باتّجاه المدرسة.

وتداولت مواقع إعلامية فرنسية مقاطع فيديو، للحظات صعبة عاشها إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، أثناء مواجهته لمجموعة من الفرنسيين الغاضبين.

ووجّه أحد المواطنين الفرنسيين نقدًا لاذعًا لأداء ماكرون، ووصفه بأنه “رئيس ساقط لا محالة، وأنه يدير مجموعة من الوزراء الفاسدين”.

ورد عليه الرئيس بأنه لا يجب تسويق هذه الأفكار السلبية تجاه شخصه وحكومته، وأن الجميع يعمل لمصلحة فرنسا اليوم وغدًا.

وعلّق ماكرون على هذه الحملات قائلًا بأن الفرنسيين جميعهم أحرار في مواقفهم، لكن مصلحة فرنسا تقتضي اتخاذ قرارات قد لا تحظى بقبول الكثيرين.

🔴DIRECT – 🗣️"Vous avez des ministres corrompus ! Vous allez bientôt tomber, vous allez voir !" Emmanuel Macron hué lors de son déplacement en Alsace. pic.twitter.com/VUVCSUN8hq — franceinfo (@franceinfo) April 19, 2023

وكان ماكرون قد شرع منذ بداية الأسبوع الجاري بزيارات لمدن ومحافظات خارج العاصمة باريس، لإظهار رغبته في طي صفحة إصلاحات نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية، وإقناع الناس بأنه لا يحاول تجنّب الناخبين الذين شعر العديد منهم بالغضب حيال الطريقة التي تم من خلالها تمرير التشريع.

وحضّ معارضو ماكرون من اليسار أنصارهم على طرق القدور خلال خطاب ألقاه مساء الاثنين الماضي.

وأثار حظر القدور موجة سخرية وسط الفرنسيين إذ قال الناطق باسم الحزب الشيوعي إيان بروسات إنه “ينتظر بفارغ الصبر التشريع الذي سيتم بموجبه حظر أواني القلي”.

وكان ماكرون أصدر الأسبوع الماضي، مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصًا على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، ونُشر في الجريدة الرسمية السبت.