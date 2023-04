كوريا الجنوبية تعتزم إرسال طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من السودان.. وواشنطن تتأهب لإجراء مماثل

قررت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إرسال طائرة نقل عسكرية وقوات لإجلاء مواطنيها من السودان اندلعت فيه الحرب، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر مطلع أن سول تعتزم إرسال طائرة نقل من طراز “سي 130- جيه” بالإضافة إلى حوالي 50 عسكريًّا بينهم طاقم طبي وآخر أمني، ومن المتوقع أن تغادر الطائرة في وقت لاحق اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: “القتال في السودان مستمر حاليا ومطار العاصمة الخرطوم مغلق”. وأضاف البيان: “في حين أنه من المقرر أن تبقى طائرة النقل والقوات الخاصة على أهبة الاستعداد في قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي المجاورة ومراقبة الوضع، فإنهم سيعطون الأولوية لدعم عمليات الإجلاء”.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها تنشر قوات في شرق أفريقيا تحسبًا لاحتمال إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في السودان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان: “ننشر قدرات إضافية في مكان قريب في المنطقة لأغراض طارئة تتعلق بتأمين وربما تسهيل مغادرة موظفي السفارة الأمريكية في السودان”.

وقال مسؤول أمريكي طالبا عدم كشف هويته إن هذه القوات الأمريكية الإضافية ستنشر في جيبوتي بشرق أفريقيا.

Reports say the troops are deploying to Djibouti to get into position for a possible evacuation of US personnel from #Sudan https://t.co/huch8Dpx08

— Barbara Plett Usher (@BBCBarbaraPlett) April 20, 2023