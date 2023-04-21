جمهور الجزيرة مباشر: أطراف النزاع في السودان لا تعبأ بأرواح المدنيين (فيديو)

ناشد جمهور “الجزيرة مباشر” بمشاركاتهم عبر الخط الساخن الخاص بالقناة، القوى المتصارعة وقف الحرب، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، وعبر المشاركون عن غضبهم الشديد من خرق الهُدنة التي تم الإعلان عنها متهمين كلا من “الدعم السريع” والجيش بعدم الاكتراث للمواطنين.

وعبر أحدهم عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، عن شديد اعتراضه على ما يعيشه السودان، متسائلا: “ما ذنب الشعب السوداني في كل ما يجري؟”.

ووصفت إحدى المشاركات أيام الحرب بأنها “مرعبة”، وقالت إن المنازل جميعها محاصرة بقوات الدعم السريع، مما يعوق خروجها وتلبية احتياجات أطفالها ومتطلباتها المنزلية.

ووجه أحد الجماهير السودانية رسالة إلى “جنرالات الحرب” لإنهاء الصراع بينهم، وقال إن الجميع خاسر في هذه الحرب المستعرة، وإن الشعب السوداني وحده هو من يدفع الثمن.

وعبر المتفاعلون عن أمنياتهم بأن يعمّ السودان السلام والأمن والاستقرار، وأن ينجلي ما وصفوه بالغمة التي حرمتهم فرحة العيد. ولم ينس الجمهور السوداني الشهداء الذين فقدوا أرواحهم نتيجة النزاع على المناصب والتناحر على الكراسي بحسب تعبيرهم، داعين بالرحمة لأرواحهم والصبر والسلوان لذويهم.





وقال المشاركون إن حالة الهلع التي أصابت الناس أجبرتهم على إخلاء منازلهم والهرب إلى ولايات بعيدة لا يعرفون مصيرهم فيها.

وفي خضم هذه التفاعلات رفض بعض المشاركين تدخل المجتمع الدولي وأي أطراف خارجية في الأزمة السودانية بذريعة إيجاد حلول لها، معتبرين الأمر شأنا داخليا سودانيا بحتا.

وفاقمت المعارك التي اندلعت يوم السبت الماضي معاناة السودانيين، إذ انقطع الإمداد الغذائي والدوائي في ظل إغلاق المحال والأسواق، مما ينذر بكارثة إنسانية خطيرة إذا استمر الاقتتال إلى أجل غير مسمى.