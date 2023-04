تقرير: السلطات اللبنانية ترحل نحو 50 سوريًّا من لبنان خلال أسبوعين

نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤولين أمنيين أن السلطات في لبنان رحلت نحو 50 سوريًّا خلال أسبوعين إلى بلادهم.

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري -لم تسمه- قوله إنّه “تم ترحيل أكثر من 50 سوريًّا من قبل الجيش في حوالي أسبوعين”، وأكد مصدر أمني وآخر إنساني هذه المعلومات.

وقالت المصادر إنّ مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية.

وأوضح المسؤول العسكري تعليقًا على هذه الخطوة أنّ “مراكز التوقيف امتلأت”، وأن الأجهزة الأمنية الأخرى رفضت تسلّم الموقوفين السوريين.

وفرّ مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 وقمع الاحتجاجات ضدّ النظام، وبحسب السلطات يوجد نحو مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفًا منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أنّ السلطات اللبنانية لم تنسّق جهودها مع دمشق، وأشارا إلى أنّ عددًا من اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوكالة اليوم الجمعة، إنّها “تراقب” الوضع، وأضافت أنّها “تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.

Eid is here and millions of refugees and displaced people around the world are celebrating.

We wish you all a very joyful #EidMubarak with blessings of health, peace and prosperity. pic.twitter.com/HaabACI31l

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) April 21, 2023