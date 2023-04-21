الدعم السريع يوافق على هدنة إنسانية في السودان لمدة 72 ساعة

وافقت قوات الدعم السريع على هدنة إنسانية مدة 72 ساعة تبدأ في السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، مما قد يفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ 6 أيام مع الجيش السوداني.

وقالت قوات الدعم في بيان إن “الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم”، بحسب البيان.

وأشارت قوات الدعم السريع في بيانها إلى أنها “أجبرت على الدفاع عن النفس” للتصدي إلى ما وصفته بأنه “انقلاب” من قيادة القوات المسلحة.

.@SecBlinken had separate calls today with both General Burgan and General Hemedti to urge acceptance of an Eid ceasefire. https://t.co/yoRL9pPonY — Vedant Patel (@StateDeputySpox) April 21, 2023

وقالت إنها ملتزمة “خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار”، ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قُتل أكثر من 330 شخصا حتى الآن في الصراع العنيف على السلطة الذي اندلع مطلع الأسبوع بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع، اللذين كانا حليفين في مجلس السيادة الحاكم في السودان.

ووقعت أعنف اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وحولها وفي دارفور، الإقليم الذي لا يزال يعاني بعد صراع طويل انتهى قبل 3 أعوام.





بلينكن يكثف اتصالاته

وكثّف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس اتّصالاته الدبلوماسيّة المتعلّقة بالوضع في السودان وتحدّث خصوصا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوّات الدعم السريع بهدف التوصّل إلى وقف قصير لإطلاق النار، بحسب ما أعلن المتحدّث باسمه.

واتّصل بلينكن بشكل منفصل بالفريق أوّل عبد الفتّاح البرهان وبمحمّد حمدان دقلو لحضّهما على “وقفٍ لإطلاق النار وفرضه في كلّ أنحاء البلاد حتّى نهاية عيد الفطر” أي يوم الأحد المقبل، بحسب ما قال المتحدّث فيدانت باتيل في بيان.

مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان: ندين بأشد العبارات استمرار العنف في السودان وندعو الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية فورًا وبدون شروط مسبقة، فضلًا عن أننا نؤيد دعوة الشعب السوداني المشروعة إلى الانتقال السياسي الديمقراطي السلمي. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 20, 2023

كما شارك بلينكن في اجتماع وزاري مع رئيس مفوّضية الاتّحاد الأفريقي موسى فقي محمد وشركاء آخرين طالبوا “بالإجماع” بوقف المعارك بمناسبة العيد.

وأشارت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إلى أنّ هذه الهدنة يجب أن “تخفّف معاناة الشعب السوداني وتمهّد الطريق لوقف إطلاق النار على المدى الطويل”.

تدين سفارات كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، بولندا، جمهورية كوريا، إسبانيا، سويسرا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الإتحاد الاوروبي في السودان ادانة قاطعة وبأشد العبارات استمرار العنف – بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد الدبلوماسيين والمدنيين… — U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) April 19, 2023

وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي أن “المجتمع الإقليمي والدولي يتحدّث بصوت واحد للمطالبة بإنهاء العنف ويطالب بأن يسمع قائدا الجيش والدعم السريع ذلك الصوت”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكيّة أمس الخميس أنّ الولايات المتحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسّبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

بيان هام

21-4-2023

بناءًا على تفاهمات دولية واقليمية ومحلية وافقنا على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم .

وننوه الى ان الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لاجلاء… pic.twitter.com/tkzqbLO69G — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 21, 2023

الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة

من جانبها دعت الأمم المتّحدة أمس الخميس إلى هدنة في السودان “لمدة 3 أيام على الأقلّ” بمناسبة عيد الفطر لإتاحة متنفّس للسودانيين الرازحين تحت وطأة معارك محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، في أعقاب اجتماع عبر الفيديو مع مسؤولين من الاتّحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية، طرفي القتال في السودان إلى التزام هدنة “لمدة 3 أيام على الأقلّ” بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به السودانيون اليوم الجمعة.

اتصالا الوزير بلينكن بقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلوhttps://t.co/t87VrSe4J2 — U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) April 18, 2023

كما أجرى غوتيريش محادثات هاتفية مع البرهان الذي تلقى أيضا اتّصالات من رئيسي تركيا وجنوب السودان ورئيس وزراء إثيوبيا ومن وزراء خارجية السعودية وقطر والولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الجيش.

وخلّفت الاشتباكات المستمرّة منذ 15 نيسان/ أبريل، خصوصًا في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور -بغرب السودان- أكثر من 330 قتيلًا و3200 جريح” بحسب منظمة الصحة العالمية.

“رائحة الموت”

وفي الخرطوم البالغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، تسرع العائلات في الخروج إلى الطرق والفرار هربًا من الغارات الجوية والرشقات النارية والمعارك في الشوارع.

وقال أحد النازحين الذين فروا من العاصمة بحثًا عن مكان أكثر أمانًا لفرانس برس “رائحة الموت والجثث تخيّم على بعض أحياء وسط العاصمة”.

وعلى بُعد عشرات الكيلومترات من العاصمة، تستمرّ الحياة بشكل طبيعي وتفتح المنازل لاستقبال النازحين الذين يصلون في حالة صدمة، بسياراتهم أو مشيًا لساعات على الأقدام مع ارتفاع كبير في سعر البنزين.

كلمة القائد العام للجيش

بسم الله الرحمن الرحيم واصلي وأسلم علي سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين المواطنون الشرفاء، تمر علي بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك و بلادنا أصابها جرح بالغ الخطورة ، حيث سقط القتلي والجرحي وتشردت الأسر ودمرت المنشات والمنازل، pic.twitter.com/tsbuFtOwSG — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 21, 2023

وللوصول إلى مكان آمن، يخضع هؤلاء لأسئلة وتفتيش رجال متمركزين على نقاط مراقبة تابعة لقوات الدعم السريع وأخرى تابعة للجيش.

وكان عليهم التقدم في مسيرهم وسط جثث على أطراف الطريق ومدرعات وآليات صغيرة متفحمة بعد احتراقها في المعارك بالأسلحة الثقيلة، وتجنب أخطر المناطق التي تتصاعد منها أعمدة الدخان الأسود الكثيفة.