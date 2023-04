الدعم السريع يوافق على هدنة إنسانية في السودان لمدة 72 ساعة

وافقت قوات الدعم السريع على هدنة إنسانية مدة 72 ساعة تبدأ في السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، مما قد يفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ 6 أيام مع الجيش السوداني.

وقالت قوات الدعم في بيان إن “الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم”، بحسب البيان.

وأشارت قوات الدعم السريع في بيانها إلى أنها “أجبرت على الدفاع عن النفس” للتصدي إلى ما وصفته بأنه “انقلاب” من قيادة القوات المسلحة.

.@SecBlinken had separate calls today with both General Burgan and General Hemedti to urge acceptance of an Eid ceasefire. https://t.co/yoRL9pPonY

— Vedant Patel (@StateDeputySpox) April 21, 2023