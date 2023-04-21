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الدعم السريع يوافق على هدنة إنسانية في السودان لمدة 72 ساعة

وسط القتال بين الجيش والدعم السريع.. هدنة في السودان مدة 72 ساعة (AFP)
21/4/2023-|آخر تحديث: 21/4/202312:08 PM (مكة المكرمة)

وافقت قوات الدعم السريع على هدنة إنسانية مدة 72 ساعة تبدأ في السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، مما قد يفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ 6 أيام مع الجيش السوداني.

وقالت قوات الدعم في بيان إن “الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم”، بحسب البيان.

وأشارت قوات الدعم السريع في بيانها إلى أنها “أجبرت على الدفاع عن النفس” للتصدي إلى ما وصفته بأنه “انقلاب” من قيادة القوات المسلحة.

وقالت إنها ملتزمة “خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار”، ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قُتل أكثر من 330 شخصا حتى الآن في الصراع العنيف على السلطة الذي اندلع مطلع الأسبوع بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع، اللذين كانا حليفين في مجلس السيادة الحاكم في السودان.

ووقعت أعنف اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وحولها وفي دارفور، الإقليم الذي لا يزال يعاني بعد صراع طويل انتهى قبل 3 أعوام.

بلينكن يكثف اتصالاته

وكثّف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس اتّصالاته الدبلوماسيّة المتعلّقة بالوضع في السودان وتحدّث خصوصا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوّات الدعم السريع بهدف التوصّل إلى وقف قصير لإطلاق النار، بحسب ما أعلن المتحدّث باسمه.

واتّصل بلينكن بشكل منفصل بالفريق أوّل عبد الفتّاح البرهان وبمحمّد حمدان دقلو لحضّهما على “وقفٍ لإطلاق النار وفرضه في كلّ أنحاء البلاد حتّى نهاية عيد الفطر” أي يوم الأحد المقبل، بحسب ما قال المتحدّث فيدانت باتيل في بيان.

كما شارك بلينكن في اجتماع وزاري مع رئيس مفوّضية الاتّحاد الأفريقي موسى فقي محمد وشركاء آخرين طالبوا “بالإجماع” بوقف المعارك بمناسبة العيد.

وأشارت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إلى أنّ هذه الهدنة يجب أن “تخفّف معاناة الشعب السوداني وتمهّد الطريق لوقف إطلاق النار على المدى الطويل”.

وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي أن “المجتمع الإقليمي والدولي يتحدّث بصوت واحد للمطالبة بإنهاء العنف ويطالب بأن يسمع قائدا الجيش والدعم السريع ذلك الصوت”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكيّة أمس الخميس أنّ الولايات المتحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسّبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم.

الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة

من جانبها دعت الأمم المتّحدة أمس الخميس إلى هدنة في السودان “لمدة 3 أيام على الأقلّ” بمناسبة عيد الفطر لإتاحة متنفّس للسودانيين الرازحين تحت وطأة معارك محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، في أعقاب اجتماع عبر الفيديو مع مسؤولين من الاتّحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية، طرفي القتال في السودان إلى التزام هدنة “لمدة 3 أيام على الأقلّ” بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به السودانيون اليوم الجمعة.

كما أجرى غوتيريش محادثات هاتفية مع البرهان الذي تلقى أيضا اتّصالات من رئيسي تركيا وجنوب السودان ورئيس وزراء إثيوبيا ومن وزراء خارجية السعودية وقطر والولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الجيش.

وخلّفت الاشتباكات المستمرّة منذ 15 نيسان/ أبريل، خصوصًا في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور -بغرب السودان- أكثر من 330 قتيلًا و3200 جريح” بحسب منظمة الصحة العالمية.

سودانيون في انتظار حافلة لمغادرة الخرطوم وسط الاشتباكات (رويترز)

“رائحة الموت”

وفي الخرطوم البالغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، تسرع العائلات في الخروج إلى الطرق والفرار هربًا من الغارات الجوية والرشقات النارية والمعارك في الشوارع.

وقال أحد النازحين الذين فروا من العاصمة بحثًا عن مكان أكثر أمانًا لفرانس برس “رائحة الموت والجثث تخيّم على بعض أحياء وسط العاصمة”.

وعلى بُعد عشرات الكيلومترات من العاصمة، تستمرّ الحياة بشكل طبيعي وتفتح المنازل لاستقبال النازحين الذين يصلون في حالة صدمة، بسياراتهم أو مشيًا لساعات على الأقدام مع ارتفاع كبير في سعر البنزين.

وللوصول إلى مكان آمن، يخضع هؤلاء لأسئلة وتفتيش رجال متمركزين على نقاط مراقبة تابعة لقوات الدعم السريع وأخرى تابعة للجيش.

وكان عليهم التقدم في مسيرهم وسط جثث على أطراف الطريق ومدرعات وآليات صغيرة متفحمة بعد احتراقها في المعارك بالأسلحة الثقيلة، وتجنب أخطر المناطق التي تتصاعد منها أعمدة الدخان الأسود الكثيفة.

المصدر : وكالات