بالأسماء.. محكمة مصرية تدرج 81 إعلاميا وصحفيا وناشطا على “قوائم الإرهاب”

نشرت جريدة الوقائع المصرية حكمًا قضائيًا جديدًا بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 81 مصريًا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وصدر الحكم بحسب جريدة الوقائع المصرية، في 19 أبريل/نيسان الجاري، عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13-جنوب)، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين محمود يوسف وسامح حسين.

ووفق الحكم، فقد صدر القرار في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 81 مصريًا على قائمة الإرهاب، وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في “الوقائع المصرية”، مع ما يترتب بقوة القانون على النشر، وطوال مدته من آثار قانونية.

وشملت قائمة الصادر بحقهم حكم الإدراج على قوائم الإرهاب عدد من الإعلاميين والناشطين والصحفيين المصريين، من بينهم الإعلاميون معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، فضلا عن عدد آخر من الصحفيين منهم أنس زكي وسامحي مصطفى وعمرو القزاز وعبد الرحمن أبو الغيط وغيرهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عبّرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقها من “الآثار الكارثية” لسياسات وتشريعات مكافحة الإرهاب على وضع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في تبنّي تعريف واسع للإرهاب، من شأنه زيادة عدد الأفعال التي تخضع للتجريم.

