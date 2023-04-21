اغتيال خطيب عقب صلاة العيد في شبوة باليمن (فيديو)

اغتال مسلحون مجهولون اليوم الجمعة، خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان بجنوب شرق اليمن، الشيخ عبد الله الباني، عقب انتهائه من الخطبة.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان في تغريدة “تم اغتيال خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان بمحافظة شبوة الشيخ عبد الله الباني، وسط المصلين بعد أن أكمل خطبة العيد”، ولم يذكر تفاصيل الحادثة.

ويشغل الشيخ عبد الله الباني منصب المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان في مديرية بيحان، إلى جانب عضويته في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يعدّ أكبر حزب إسلامي باليمن.

ونقلت الأناضول عن شهود قولهم، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشيخ الباني فور انتهائه من خطبة العيد وسلامه على المصلين ودعائه لهم.

وأفاد الشهود بأن المسلحين أطلقوا عدة أعيرة نارية على الشيخ الباني عندما همّ بركوب سيارته، فأردوه قتيلا على الفور.

ولم تتبنّ أيّ جهة يمنية عملية الاغتيال كما لم يصدر أيّ بيان رسمي عن الحكومة حتى الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

اغتيال عقب خطبة العيد

وأظهر مقطع فيديو، الشيخ وهو يلقي خطبة العيد على المصلين، وقال في كلمته “نحن نريد أن نلمّ الشمل، نريد أن نجمع الكلمة، نريد أن نوحّد الصفّ، نريد أن نكون إخوة متحالفين متحابّين”.

كما تحدث الشيخ عبد الله الباني في كلمته أمام المصلين في مدينة بيحان بجنوب شرق اليمن، عن فضل صوم 6 أيام من شهر شوال.

#شبوة: اغتيال خطيب مصلى العيد الشيخ عبدالله الباني في مدينة بيحان وسط المصلين بعد أن أكمل خطبة العيد ، رحمه الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/U1vAE326z9 — محمد قيزان (@mohgezan) April 21, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى جرى تداولها الشيخ الباني بعد الصلاة قبيل لحظات من اغتياله، وسط العديد من الأشخاص وهم يعانقونه مهنئين بالعيد.

وبيّن مقطع فيديو آخر، سيارة الشيخ بعد عملية الاغتيال وآثار الدماء على مقاعدها.

وتخضع محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويعاني اليمن منذ نحو 9 سنوات من حرب شرسة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات الحوثيين المسيطرين على العاصمة وعدة محافظات منذ 2014.