وهي تغالب دموعها.. مريم الصادق تطالب بوقف “الحرب العبثية” في السودان (فيديو)

قالت المتحدثة باسم قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي ونائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي إن الشعب السوداني لا يستحق هذه “الحرب العبثية وهذا الواقع الدامي”.

وأضافت مريم الصادق المهدي خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر، مساء الخميس “أشعر بالإحباط الكبير وأنا أتابع ما يحدث في شوارع العاصمة الخرطوم التي كانت حتى أمس القريب تشكل مصدر أمن وأمان لآلاف المواطنين الهاربين من ويلات الحرب في مناطق أخرى”.

وتابعت بحرقة “كيف سمحنا للأمور لأن تصل لهذا الوضع المتأزم وكيف يمكن قبول أن يقتتل أبناء السودان في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك”.

وكشفت مريم الصادق أن “القوى السودانية كانت قريبة من إنهاء العملية السياسية، لكن الحرب أرجعت السودان إلى الوراء سنين”.

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وعلى صعيد آخر أوضحت مريم الصادق المهدي أن “بعض القوى الداخلية والإقليمية نجحت في تحقيق هدنة خلال أيام العيد، وأنه تم التواصل مع طرفي النزاع”.

وقالت “حصلنا على وعود من الطرفين لتحقيق هدنة خلال أيام العيد، ونحن بانتظار العمل بها واحترامها من قبل الجميع”.





وثمنت القيادية في قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، موقف الشعب السوداني الذي “التزم الحياد في هذه الحرب الدائرة حول السلطة”، مضيفة أن البرهان وحميدتي مدعوان لتقديم الاعتذار للشعب السوداني.

وقالت “منذ اليوم الأول للثورة كانت الديمقراطية هي مطلبنا والجيش هو حمايتنا ومرجعيتنا وعلى قطبي الحرب أن يراجعا حساباتهما من أجل إنقاذ البلاد”.