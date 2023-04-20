حفتر ينفي تزويد “الدعم السريع” بالسلاح ويعلن استعداده للوساطة

نفى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الخميس، تزويد قوات الدعم السريع في السودان بالسلاح ضمن عملياتها العسكرية المتواصلة منذ 6 أيام ضد الجيش.

جاء ذلك في بيان صدر عن أحمد المسماري، المتحدث باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ردًا على صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي نقلت، عن مصادر لم تسمها قولها إن حفتر أرسل طائرة على الأقل لنقل إمدادات عسكرية لقوات الدعم السريع في السودان.

وقال المسماري: تنفي القيادة العامة نفيًا قاطعًا ما تتناوله بعض وسائل الإعلام بقيام القوات المسلحة العربية الليبية بتقديم الدعم لطرف ضد الآخر في السودان.

وأضاف: نحن كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها العربي الأفريقي الأصيل.

وتابع البيان “نقوم حاليًا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، ونحن مستعدون للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال فورًا، وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية”.

ودعا حفتر إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لبذل المساعي كلها لوقف إطلاق النار فورًا للوصول للتهدئة والخروج من الأزمة بما يحافظ على أمن السودان واستقراره وسلامته.

وكانت قيادة الجيش السوداني قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن وجود معلومات لعملية “تآمر ومؤشرات قوية بتورط أطراف إقليمية ومحلية” في الحرب مع قوات الدعم السريع.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري يشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، فيما أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة هذه الاشتباكات إلى 198 قتيلًا و1207 مصابين أغلبهم من المدنيين.