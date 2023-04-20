تشاد تعلن فرار 320 عسكريا سودانيا إلى أراضيها

قالت تشاد، الأربعاء، إنّ حوالي 320 عسكريًا سودانيًا فرّوا الأحد من المعارك الدائرة في بلدهم بين الجيش وقوات الدعم السريع وعبروا الحدود إلى تشاد، وسلّموا أنفسهم للجيش التشادي.

وقال وزير الدفاع في تشاد إن جيش بلاده أوقف فرقة سودانية تضم 320 جنديًا، ونزع سلاحها بعدما دخلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، الاثنين.

وأضاف الوزير داود يايا إبراهيم خلال مؤتمر صحفي أن المواجهة بين السودانيين ربما تتسبب في موجات جديدة من اللاجئين، وأن الحفاظ على الأمن سيصبح صعبًا.

وأغلقت حكومة تشاد حدودها مع السودان، السبت، ودعت إلى الهدوء في ظل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال وزير الدفاع في تشاد إن البلاد استضافت أكثر من 400 ألف لاجئ سوداني من قبل.

وأضاف أنّ “الوضع في السودان مقلق ومحزن، لقد اتّخذنا كلّ التدابير في ما يتعلّق بالأزمة السودانية”، مضيفًا “هذه الحرب لا تعنينا، إنّها بين سودانيين، علينا أن نبقى يقظين استعدادًا لكل الاحتمالات”.

ودخلت المعارك في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها الخامس، وأوقعت إلى الآن أكثر من 270 قتيلًا في صفوف المدنيين، ودفعت آلاف السكان إلى الفرار من العاصمة السودانية هربًا من المعارك.

وتشهد الخرطوم اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”، والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد منذ الإجراءات الاستثنائية في 2021.

وتشترك تشاد في حدود مع السودان تمتد لأكثر من ألف كيلومتر في شرق البلد المجاور لإقليم دارفور الذي كثيرًا ما يشهد أعمال عنف قبليّة لا سيما بسبب النزاعات حول الأرض وصعوبات الحصول على المياه.