الهند تتجاوز الصين في عدد السكان لأول مرة منذ قرون.. كيف حدث ذلك؟

لطالما اعتُبرت الصين الدولة الأكثر سكانًا منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية، لكن توقعات صدرت عن الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أكدت أن الهند ستتجاوز الصين لتصبح الدولة الأكثر سكانًا في العالم بحلول منتصف عام 2023.

كيف حصل ذلك؟

تحرّكت الصين بشكل حازم للحدّ من النمو السكاني لديها في ثمانينيات القرن الماضي، ففرضت سياسة الطفل الواحد التي طبّقتها بقسوة أحيانًا على شعبها.

وأصبحت أكثر ازدهارًا في العقود الأخيرة، وهي ظاهرة تم ربطها بتقليص حجم العائلات، لكنها تواجه حاليًّا انكماشًا ديمغرافيًّا مع شيخوخة السكان وتراجع أعدادهم.

أما الهند فقد أطلقت حملات تعقيم وتنظيم للأسر في سبعينيات القرن الماضي تستهدف الرجال، لكن تلك الحملات لم تحظ بقبول واسع في المجتمع، وهي تركّز حاليًّا على النساء، وقد أصبح تعقيم النساء هناك أسلوب منع الحمل الأكثر شعبية على الإطلاق، رغم المخاطر الصحية المرتبطة به.

لكن معدلات الخصوبة في الهند ظلت أعلى بشكل ثابت منها في جارتها الشمالية، ليصبح سكانها أكثر شبابًا بكثير مقارنة بالصين، إذ إن أعمار حوالي 650 مليون هندي لا تتجاوز 25 عامًا.

India will soon pass China in population size, data released by the UN shows. The country also has a young, vast work force that is expanding as China’s ages and shrinks. But India's immense size also lays bare its enormous economic challenges. https://t.co/yamebYuFsw — The New York Times (@nytimes) April 19, 2023

ما هي التداعيات؟

وتتنافس نيودلهي وبيجين على النفوذ الجيوسياسي، ومن شأن التحوّل في لقب “الأكثر سكانًا” أن يعزز وضع الهند وكونها قوة صاعدة يتقرّب منها الغرب على حساب الصين.

كما أنه سيدعم مطلب نيودلهي نيل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وإضافة إلى تجاوز سكانها عدد سكان الصين، فإن عدد سكان الهند يعد أكبر من إجمالي سكان الدول الأربع الأخرى التي تتمتع بحق النقض، في حين تشكّل تلبية احتياجات هذا العدد الكبير من السكان تحديات بيئية واقتصادية كبرى.

لكن امتلاك قوة عاملة كبيرة وشابة يعود أيضًا بفوائد اقتصادية؛ إذ إن الهند تعد القوة الاقتصادية الكبرى الأسرع نموًّا في العالم، وقد حلّت العام الماضي مكان القوة الاستعمارية السابقة بريطانيا في المرتبة الخامسة في تصنيفات إجمالي الناتج الداخلي العالمي.

كم عدد سكان الهند والصين؟

وتقدّر الأمم المتحدة أن عدد سكان الهند سيصل إلى مليار و429 مليون نسمة بحلول الأول من يوليو/ تموز، أي أكثر بثلاثة ملايين نسمة من الصين التي سيبلغ عدد سكانها مليارًا و426 مليون نسمة.

وشكّل ذلك أول تراجع في عدد السكان منذ الكارثة التي تمخّضت عن سياسة “الوثبة العظيمة” التي وضعها ماو تسي تونغ مطلع ستينيات القرن الماضي. لكن الهند لم تصدر إحصاءً رسميًّا للسكان منذ آخر تعداد عام 2011، عندما سجّلت مليارًا و21 مليون نسمة.

India to have 2.9 million more people than China by mid-2023, UN estimate shows https://t.co/18MKK90oKH pic.twitter.com/nauR63czH4 — Reuters (@Reuters) April 19, 2023

لماذا لا تعرف الهند عدد سكانها؟

لم تكن شهادات الولادة إلزامية في الهند قبل عام 1969، وتأجّل تعداد للسكان كان مقررًا عام 2021 نتيجة كوفيد، ثم تعطّل تنظيمه نتيجة صعوبات لوجستية.

ويعتبر التعداد عملية عملاقة يشارك فيها جيش من الموظفين المتخصصين الذين يتوجّهون من منزل إلى آخر من أجل جمع بيانات تشمل الديانة واللغة الأم والمستوى التعليمي.

ويتّهم معارضون السلطات بالتهرّب من تنظيم التعداد من أجل تجنّب طرح قضايا جدلية مثل معدلات البطالة قبل انتخابات العام المقبل.

ماذا تقول نيودلهي؟

تسعى حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومية الهندوسية عادة للترويج لإنجازات الهند، لكنها بدت متحفظة على غير العادة حيال إمكانية انتزاع لقب الدولة الأكثر سكانًا في العالم من الصين.

ولم تعلّق وزارة الصحة، أمس، على الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة، علمًا بأنه تم إخفاء عدة ساعات سكانية رسمية كانت معروضة في أماكن عامة خلال السنوات الأخيرة.

وفي خطابه بمناسبة عيد الاستقلال العام الماضي، تمسّك رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالإشارة إلى أن الهند بلد الـ1.3 مليار نسمة، وهي عتبة يؤكد خبراء أنها تجاوزتها منذ سنوات عدة.