الهند تتجاوز الصين في عدد السكان لأول مرة منذ قرون.. كيف حدث ذلك؟

لطالما اعتُبرت الصين الدولة الأكثر سكانًا منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية، لكن توقعات صدرت عن الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أكدت أن الهند ستتجاوز الصين لتصبح الدولة الأكثر سكانًا في العالم بحلول منتصف عام 2023.

تحرّكت الصين بشكل حازم للحدّ من النمو السكاني لديها في ثمانينيات القرن الماضي، ففرضت سياسة الطفل الواحد التي طبّقتها بقسوة أحيانًا على شعبها.

وأصبحت أكثر ازدهارًا في العقود الأخيرة، وهي ظاهرة تم ربطها بتقليص حجم العائلات، لكنها تواجه حاليًّا انكماشًا ديمغرافيًّا مع شيخوخة السكان وتراجع أعدادهم.

أما الهند فقد أطلقت حملات تعقيم وتنظيم للأسر في سبعينيات القرن الماضي تستهدف الرجال، لكن تلك الحملات لم تحظ بقبول واسع في المجتمع، وهي تركّز حاليًّا على النساء، وقد أصبح تعقيم النساء هناك أسلوب منع الحمل الأكثر شعبية على الإطلاق، رغم المخاطر الصحية المرتبطة به.

لكن معدلات الخصوبة في الهند ظلت أعلى بشكل ثابت منها في جارتها الشمالية، ليصبح سكانها أكثر شبابًا بكثير مقارنة بالصين، إذ إن أعمار حوالي 650 مليون هندي لا تتجاوز 25 عامًا.

