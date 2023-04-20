المستشار السياسي للدعم السريع للجزيرة مباشر: الجنود المصريون الذين كانوا بحوزتنا عادوا للقاهرة بسلام (فيديو)

أكد يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، أن الجنود المصريين الذين كانوا بحوزتها تمت إعادتهم إلى القاهرة بسلام عبر البعثة الدبلوماسية المصرية في السودان.

وأضاف عزت، في مداخلة، مساء اليوم الأربعاء، للجزيرة مباشر: “كل المجموعة التي بحوزتنا تم تسليمهم إلى قيادتهم المصرية”، رافضًا الإفصاح عن أعداد الجنود الذين تم تسليمهم.

وتابع: “تم تنسيق العملية بين الخرطوم والقاهرة، والأمر كان بسيطًا، فنحن نسيطر على مطار الخرطوم منذ اليوم الأول” مشيرًا إلى أن الجنود المصريين لم يتم عدّهم أسرى كون الظروف اقتضت وجودهم في السودان وفق اتفاقات سابقة، ما أدى لتسهيل إعادتهم إلى الجانب المصري دون شروط أو تعقيدات، على حد وصفه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشف أول أمس، عقب ترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن هناك اتصالات مستمرة لتأمين عودة العسكريين المصريين في أسرع وقت.

وأكد المستشار السياسي أن الطائرة المصرية التي نقلت الجنود المحتجزين هي أول طائرة يتم السماح لها بالهبوط في مطار الخرطوم منذ اندلاع الاشتباكات يوم السبت الماضي.

وأشار عزت إلى أن “الدعم السريع” تواصلت منذ اليوم الأول مع القاهرة وأكدت حرصها على سلامة الجنود المصريين، معربًا عن تقديرهم لـ”حياد الحكومة المصرية وعدم تدخلها لصالح أي طرف في الصراع الدائر بين الفرقاء في السودان”، ومرحبًا في الوقت ذاته بأي جهود يمكن أن تبذلها القاهرة خلال المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة الراهنة.

وبسؤاله حول دور مصري مزعوم في المعارك لصالح الجيش السوداني والفريق عبد الفتاح البرهان، أجاب عزت: “أنا لا أنفي ولا أؤكد. حتى الآن ليس لدينا أي دلائل تشير إلى أن الحكومة المصرية أو الجيش المصري قدّم أي مساعدات للجيش السوداني، وهذا موقف نحترمه للقاهرة”.

وبدوره أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في بيان عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن الجيش المصري يجري جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة في السودان من أجل تأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة بسلام إلى مصر.

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما.