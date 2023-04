البيت الأبيض يندد بالعنف في السودان.. والحكومات الغربية تسعى لإخراج دبلوماسييها من الخرطوم

ندد البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، بالعنف في السودان الذي أدى إلى ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين، وأعلن أن السفارة الأمريكية في الخرطوم على تواصل مباشر مع مواطنيها في السودان لضمان سلامتهم.

وأكد البيت الأبيض عبر المتحدثة باسمه، كارين جان بيير، أن كبار المسؤولين الأمريكيين على اتصال مباشر مع طرفي النزاع في السودان، ويواصلون الضغط لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت المتحدثة إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مسؤولان عن حماية المدنيين والدبلوماسيين وعائلاتهم.

وأضافت بيير خلال مؤتمر صحفي أن البيت الأبيض يتشاور عن كثب مع الشركاء الإقليميين وغيرهم بشأن الوضع في السودان، مُدينةً “بأشد العبارات” العنف الذي وقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ما حدث يعرّض بشكل متهور حياة الدبلوماسيين وعاملي الإغاثة الإنسانية للخطر، ودعت القادة العسكريين في السودان إلى الانخراط في حوار مباشر دون إبطاء.

وكانت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية نقلت في وقت سابق عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم إن حكومات غربية عدة ترسم خططًا لإجلاء دبلوماسييها من السودان، مشيرة إلى أن الخطط لم تنفّذ بسبب المعارك وإغلاق مطار الخرطوم الدولي، النقطة الوحيدة الممكنة للخروج من البلاد.

Multiple Western governments are drawing up evacuation plans for their diplomats in Sudan amid a surge of violence in the capital, FP's @RobbieGramer and @JackDetsch report. https://t.co/EemCORQQQu

— Foreign Policy (@ForeignPolicy) April 19, 2023