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البيت الأبيض يندد بالعنف في السودان.. والحكومات الغربية تسعى لإخراج دبلوماسييها من الخرطوم

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن تواصل الضغط لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في السودان (أسوشيتد برس)
20/4/2023

ندد البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، بالعنف في السودان الذي أدى إلى ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين، وأعلن أن السفارة الأمريكية في الخرطوم على تواصل مباشر مع مواطنيها في السودان لضمان سلامتهم.

وأكد البيت الأبيض عبر المتحدثة باسمه، كارين جان بيير، أن كبار المسؤولين الأمريكيين على اتصال مباشر مع طرفي النزاع في السودان، ويواصلون الضغط لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت المتحدثة إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مسؤولان عن حماية المدنيين والدبلوماسيين وعائلاتهم.

وأضافت بيير خلال مؤتمر صحفي أن البيت الأبيض يتشاور عن كثب مع الشركاء الإقليميين وغيرهم بشأن الوضع في السودان، مُدينةً “بأشد العبارات” العنف الذي وقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ما حدث يعرّض بشكل متهور حياة الدبلوماسيين وعاملي الإغاثة الإنسانية للخطر، ودعت القادة العسكريين في السودان إلى الانخراط في حوار مباشر دون إبطاء.

وكانت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية نقلت في وقت سابق عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم إن حكومات غربية عدة ترسم خططًا لإجلاء دبلوماسييها من السودان، مشيرة إلى أن الخطط لم تنفّذ بسبب المعارك وإغلاق مطار الخرطوم الدولي، النقطة الوحيدة الممكنة للخروج من البلاد.

وأضافت الصحيفة أن العنف المتصاعد يضع الدبلوماسيين الأجانب في خطر محدق، مؤكدة أن المعارك تهدد بتفكيك الاستقرار السياسي الهش في السودان، إذ أدى القتال الدائر بين الجنرالين المتنافسين إلى مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + فورين بوليسي