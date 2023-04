إيران تعلن “إجبار” غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح.. وواشنطن تعلق

أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها “أجبرت” غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية على الصعود إلى سطح الماء أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج.

وسارعت البحرية الأمريكية إلى تكذيب الإعلان الإيراني، وقالت إن حديث إيران عن عبور غواصة أمريكية مضيق هرمز “ادعاء كاذب وتضليل” يزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وأفاد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادميرال شهرام ايراني للتلفزيون الرسمي أن غواصة “يو إس إس فلوريدا” النووية كانت “تقترب من مضيق هرمز في صمت تام وتحت الماء” عندما رصدتها غواصة من خلال أجهزة السونار بعد أن دخلت جزئيًا المياه الإيرانية، و”أجبرتها على الظهور على سطح الماء أثناء عبور المضيق”، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال “إن طهران ستثير القضية مع الجهات الدولية”.

وفي بيان على تويتر، رد الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين بأن الاتهامات الإيرانية “باطلة تمامًا” و”تعد تضليلًا إيرانيًا إضافيًا”.

Iran's claim is absolutely false. A U.S. submarine has NOT transited the Strait of Hormuz recently. The claim represents more Iranian disinformation that destabilizes the region. U.S. 5th Fleet continues to operate wherever international law allows. https://t.co/BDLHNlGASB

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) April 20, 2023