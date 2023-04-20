إحصائية صادمة.. الصحة العالمية توصي أوربا باتخاذ إجراءات سريعة ضد زيادة أمراض الأسنان

دعت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد، الخميس، الدول الأوربية إلى اتخاذ إجراءات سريعة ضد زيادة أمراض الأسنان.

وجاء في التقرير أن كل شخصين بالغين في منطقة أوربا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أصيب أحدهما بمرض في الفم سنة 2019.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوربا، هانز كلوج، إنها مشكلة منتشرة عالميًّا، إذ يعاني نحو 3.5 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم مشاكل مثل تسوس الأسنان وسقوطها.

أما في أوربا، فيبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المتضررين 466 مليونا. وأضاف كلوج أن المحرومين من التأمين الصحي والمهمشين تضرروا من ذلك بشكل كبير.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها، إن على 53 دولة عضو في أوربا وآسيا الوسطى تحسين فرص الحصول على رعاية أسنان أساسية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في أوربا، ومقرها كوبنهاغن، أن رعاية الأسنان الآمنة والفعالة والمجانية أو المقدمة بأسعار معقولة على الأقل، تعد أمرًا ضروريًّا.

صحة الفم

وأكد التقرير أن صحة الفم عنصر أساسي في الرعاية الصحية، إذ تساهم في “الوظائف الأساسية، مثل الأكل والتنفس والكلام، وتشمل أبعادًا نفسية واجتماعية، مثل الثقة بالنفس والرفاهية والقدرة على التواصل الاجتماعي والعمل دون ألم أو إزعاج أو إحراج”.

بالإضافة إلى استهلاك السكر، تعتبر منظمة الصحة العالمية التبغ والكحول والصدمات وسوء نظافة الفم الأسباب الرئيسية لأمراض الفم.

وقال كلوج إن تسوس الأسنان هو أكثر الأمراض غير المعدية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، لكنه لا ينبغي أن يكون كذلك، مؤكدًا أن لدينا جميع الأدوات للوقاية منه.

وأضاف كلوج أن السياسات الجديدة لخفض استهلاك السكر قد تكون نقطة بداية جيدة.