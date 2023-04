صاعقة برق قوية تضرب برج التجارة العالمي في نيويورك (فيديو)

ضربت صاعقة برق قوية برج مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووثقت مقاطع مصورة لحظة ضرب الصاعقة للبرج، السبت، في مشاهد حظيت برواج واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

Lightning strikes the @_WTCOfficial in New York City. #NYC #storm #lightning pic.twitter.com/NjksyEB2hV

— Dan Martland (@DanTVusa) April 2, 2023