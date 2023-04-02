صاعقة برق قوية تضرب برج التجارة العالمي في نيويورك (فيديو)
2/4/2023-|آخر تحديث: 2/4/202310:42 PM (مكة المكرمة)
ضربت صاعقة برق قوية برج مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية.
ووثقت مقاطع مصورة لحظة ضرب الصاعقة للبرج، السبت، في مشاهد حظيت برواج واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
Lightning strikes the @_WTCOfficial in New York City. #NYC #storm #lightning pic.twitter.com/NjksyEB2hV
— Dan Martland (@DanTVusa) April 2, 2023
وأظهر مقطع مصور اللحظة التي ضربت فيه الصاعقة، المبنى الأعلى في الولايات المتحدة.
كما شارك مدونون بعض الصور التي وثقت تلك اللحظة.
وكانت إدارة الطقس في أمريكا، قد نشرت على منصة تويتر، في وقت سابق تحذيرًا من عاصفة رعدية ستضرب مناطق من ولايات كونتيكت وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك.
Tonight’s lightning storm over One World Trade #NYC pic.twitter.com/qDrSDRWK2X
— Max Guliani (@maximusupinNYc) April 2, 2023
المصدر : خدمة سند