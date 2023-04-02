صاعقة برق قوية تضرب برج التجارة العالمي في نيويورك (فيديو)

ضربت صاعقة برق قوية برج مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووثقت مقاطع مصورة لحظة ضرب الصاعقة للبرج، السبت، في مشاهد حظيت برواج واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأظهر مقطع مصور اللحظة التي ضربت فيه الصاعقة، المبنى الأعلى في الولايات المتحدة.

كما شارك مدونون بعض الصور التي وثقت تلك اللحظة.

وكانت إدارة الطقس في أمريكا، قد نشرت على منصة تويتر، في وقت سابق تحذيرًا من عاصفة رعدية ستضرب مناطق من ولايات كونتيكت وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك.