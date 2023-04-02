ترمب ليس وحيدا.. دول عديدة حاكمت قادة سابقين تعرف إليها (صور)

يستنكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشدة إصدار لائحة اتهام ضده معتبرًا أن الأمر لا يليق بالولايات المتحدة، لكن هذا القرار القضائي ليس استثناء أمريكيًا، فقد شهدت دول عدة أخرى توجيه اتهامات لقادة سابقين، لكن لم يسبق أن وجهت اتهامات جنائية لرئيس أو رئيس سابق في الولايات المتحدة.

ودانت المحاكم رؤساء ورؤساء وزراء سابقين في فرنسا وإسرائيل وإيطاليا وكوريا الجنوبية ورومانيا وكرواتيا وغيرهم، وأطلقت إجراءات قضائية بحق حكّام سابقين في ألمانيا واليابان والبرتغال، من بين دول أخرى.

كما أنه بعد ثورات الربيع العربي حوكم عدد من رؤساء الدول العربية.

وفيما يلي قائمة بالقيادات التي حوكمت:

إيطاليا

خضع الرئيس الأسبق للحكومة ورجل الأعمال الإيطالي سيلفيو برلوسكوني إلى محاكمات عدة بتهم التلاعب بشهود ودفع أموال لقاصر مقابل ممارسة الجنس، وقد تمت تبرئته في هذه القضايا.

البرازيل

سجن أيقونة اليسار والرئيس الحالي لويس ايناسيو لولا بتهم فساد قبل إلغاء إدانته في وقت لاحق.

مصر

قضت محكمة مصرية بسجن الرئيس الراحل حسني مبارك لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس حوالي 10 ملايين يورو، وبرئ من تهم أخرى من طرف قضاء يشكك مصريون بنزاهته.

كما حكم على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بالإعدام في 16 مايو/أيار 2015، بعد أن أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013. وقد وصف العديد من منظمات حقوق الإنسان التهم الموجهة إليه بأنها تهم سياسية.

تونس

بعد أن دكت ثورة شعبية عارمة أعمدة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وجد نفسه بعد ذلك مطلوبًا للعدالة في بلده، وأصدرت بحقه بطاقة جلب دولية، على خلفية اتهامه بالتورط في العشرات من القضايا، بينها القتل والتآمر ضد أمن البلاد، إضافة إلى سوء استخدام السلطة والاختلاس.

السودان

واجه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تهم “الإبادة الجماعية”، وارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب في دارفور”، كما صدرت بحقه، في عامي 2009 و2010، بطاقات جلب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما يحاكم الآن في قضايا أخرى بعد الإطاحة به من الحكم في أبريل/نيسان 2019.

إسرائيل

سُجن رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت بتهمة الاحتيال والرئيس الأسبق موشيه كتساف بتهم اعتداءات جنسية، ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتانياهو اتهامات بالفساد وسط اقتراحه تعديلات قضائية مثيرة للجدل تسببت في احتجاجات حاشدة.

كوريا الجنوبية

سُجن الرئيسان المتعاقبان لي ميونغ باك وبارك بتهم فساد، قبل أن يتم العفو عنهما.

البرتغال

قضى رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوزيه سوكراتس بين عامي 2005 و2011 أكثر من 9 أشهر في التوقيف الاحترازي قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية في أيلول/سبتمبر 2015.

وبعد تحقيقات مطولة، اتهم رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بـ31 تهمة متعلقة بتلقي رشى وجرائم أخرى من بينها تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتزوير المستندات.

رومانيا

رئيس الوزراء الديموقراطي الاشتراكي أدريان ناستاسه، حكم بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، لإدانته بالفساد في العام 2012.

كرواتيا

شغل ايفو سانادير منصب رئيس الوزراء بين عامي 2003 و2009، وأوقف في نهاية العام 2010 بتهم الفساد والاختلاس وإساءة استخدام السلطة.