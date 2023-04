“بياناتكم في خطر”..خبراء يحذرون من استخدام بيانات سرية على منصة محادثة الذكاء الاصطناعي تشات جي.بي.تي

حذر خبراء معهد هاسو بلاتنر إنستيتيوت (إتش.بي.آي) الألماني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات من مخاطر تقديم معلومات حساسة أثناء استخدام منصة المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي “تشات جي.بي.تي” بسبب ضعف عوامل حماية البيانات والمحافظة على السرية في هذه المنصة.

وقال الخبراء إنه إلى جانب المخاوف من أن تقدم المنصة إجابات خطأ أو مزيفة على الأسئلة، فإن هذه الخدمة لا يجب اعتبارها مكانا جيدا للمحافظة على السرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه اعتماد المستخدمين على منصات محادثة الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي.بي.تي” و”غوغل بارد” في حياتهم اليومية، لذلك يحذر خبراء أمن البيانات من تداول المعلومات السرية عبر هذه المنصات.

وفي الوقت نفسه يشير خبراء معهد “إتش.بي.آي” إلى أن المستخدمين قد يندفعون لإضافة بيانات حساسة على المنصة نظرا لأنه كلما قدم لها المستخدم معلومات، تمكنت من تقديم إجابات بطريقة أفضل وأذكى.

Informatikprofessor rät zur Vorsicht beim Testen von ChatGPT & Co

KI (Künstliche Intelligenz) ist definitiv ein zukunftsträchtiges Feld. In den letzten Jahren hat sich KI zu einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der Technologie entwickelt, dahttps://t.co/ZnmieMC7Gs pic.twitter.com/dp4HkILJj5

— presse.online (@presse_online) March 25, 2023