مسؤول أمريكي: رصدنا حضورا لمجموعة فاغنر الروسية في السودان (فيديو)

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ إنه تم رصد حضور لمجموعة تابعة لشركة الأمن الروسية “فاغنر” في التحولات العسكرية التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذا الحضور يؤثر سلبا على سير الأوضاع العامة في البلاد.

وأضاف وربيرغ في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن حضور هذه المجموعة في السودان تسبب في خلق حالة من “الفراغ الأمني وعدم الاستقرار”.

وتابع قائلا إن الإدارة الأمريكية لاحظت منذ سنوات أن هذه المجموعة تستغل مراحل الانتقال السياسي في عدد من الدول الأفريقية خاصة ليبيا والسودان لتقوم بأنشطة غير قانونية، مشددا على أن حضور هذه المجموعة يكون مقترنا دائما بحالة واضحة من الانفلات الأمني.

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر: رصدنا تواجدا لقوات فاغنر الروسية تعمل بشكل غير قانوني في #السودان pic.twitter.com/2IfXGZwBZy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2023

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المعلومات المتوفرة لدى الإدارة الأمريكية تؤكد أن نشاط هذا المجموعة في السودان يرتكز في مجال التعدين وتهريب الذهب، وأنها تسعى لتأمين وجودها في البلاد من خلال عقد صفقات وتحالفات مع جهات عسكرية وأمنية.

وتُعرف “فاغنر” بأنها شركة عسكرية روسية خاصة، وتعمل في أوكرانيا وسوريا وليبيا ودول أفريقية أخرى، بما فيها مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.