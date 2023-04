سفارات الدول الغربية في السودان تدعو لوقف الاقتتال فورا.. والصليب الأحمر يدعو إلى الوصول العاجل للمناطق المنكوبة

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المتحاربة في السودان إلى تسهيل الوصول الإنساني دون قيود وعلى الفور للمدنيين المتضررين من الاشتباكات العنيفة في العاصمة الخرطوم وجنوب دارفور.

وأفادت اللجنة الدولية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن المستشفيات في العاصمة تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية، بينما تضررت البنية التحتية للمياه والكهرباء، ما أدى إلى عدم توافر المياه النظيفة والكهرباء في تلك المستشفيات.

كما طالبت اللجنة الدولية الأطراف المتحاربة بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، حيث يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بأي ثمن.

Urgent access is needed as fighting takes disastrous human toll #Sudan.@PYoussefICRC: "It is highly distressing hearing reports of civilian casualties & bodies left lying in the streets of Khartoum. They need to be collected and treated with dignity." https://t.co/hx45YHNpMP

