تشبه أسلاك تقويم الأسنان.. بحث تقنية جديدة لتنشيط التئام كسور العظام ذاتيا

يعكف فريق من الباحثين بجامعة بيتسبرغ الأمريكية على تطوير تقنية جديدة لتنشيط خاصية التئام العظام مجددًا لدى الكبار دون جراحات زرع العظام أو استخدام مواد حيوية.

وكشفت دراسة نشرتها الدورية العلمية Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)، أن التقنية تعتمد على استخدام جهاز يشبه الأسلاك الطبية المستخدمة في تقويم الأسنان.

وأوضحت أنها تساعد على شد عظام الجمجمة على امتداد منطقة الكسر، بهدف تنشيط الخلايا الجذعية العظمية التي تقع على جوانب الكسر.

وأوردت الدراسة أن كسور الجمجمة تلتئم ذاتيًّا لدى الرضع حديثي الولادة وصغار الفئران، غير أن هذه الخاصية لا تستمر مع التقدم في العمر.

ويؤكد الباحثون أن هذه التجربة نجحت في علاج كسور بجماجم فئران بالغة، لم يكن من الممكن أن تلتئم باستخدام الوسائل الأخرى التقليدية مثل ترقيع للعظام أو زرع مواد حيوية تعمل بمثابة “سقّالات” لعلاج تلف العظام.

ويقول الباحث جوزيبي إنتيني أستاذ طب الأسنان الوقائي في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ “لقد استوحينا الفكرة من النهج العلمي الجديد”.

وأضاف أنه “عن طريق تنشيط خواص العلاج الذاتي للجسم، يمكن تنشيط العظام للالتئام ذاتيًّا”، آملًا تطوير هذه التقنية من أجل ابتكار علاجات جديدة لكسور العظام. ويدرس إنتيني وفريقه أيضًا الأساليب غير الميكانيكية لتنشيط الخلايا الجذعية الهيكلية مثل الأدوية.

وذكر الفريق البحثي في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني (ميديكال إكسبريس) المتخصص في الأبحاث الطبية أن التقنية “نجحت في علاج كسور لفئران تبلغ أعمارها شهرين، وهو ما يوازي عمر شخص في بداية سن البلوغ، غير أنها لم تُجدِ نفعًا مع الفئران التي تبلغ أعمارها عشرة أشهر أو القوارض متوسطة العمر”.