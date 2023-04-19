السودان.. حريق يلتهم سوقا شمال دارفور جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو -تأكدت قناة الجزيرة مباشر من صحتها- اندلاع حريق ضخم طال محال كثيرة في سوق معسكر نيفاشا بمدينة الفاشر بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتضمنت مقاطع الفيديو المتداولة عددًا من سكان المدينة وهم يهرعون لإطفاء الحرائق التي طالت محالهم، وإنقاذ ما تبقى من بضائعهم وأمتعتهم، فيما شوهدت أعمدة الدخان الكثيف وهي تتصاعد من أرجاء السوق كافة.

وقال شهود عيان إن الحريق المهول أتى على جميع محال السوق الذي كان يعد أكبر الأسواق في مدينة الفاشر، فيما سُمع دوي إطلاق الرصاص في أحياء متفرقة من المدينة.

وكان الجيش السوداني قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، سيطرته على معسكرات قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر واستيلائه على دبابات تابعة له.

وقال مصدر من الجيش إن الفرقة 6 التابعة للجيش تمكنت من طرد عناصر الدعم السريع من المدينة.

ولليوم الخامس على التوالي تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة في ضواحي العاصمة الخرطوم، على الرغم من الهدنة التي تمت بوساطة دولية التي كان يُفترض أن يلتزم بها الطرفان لمدة 24 ساعة بدءًا من مساء أمس الثلاثاء.

وفي حصيلة جديدة للاشتباكات، نقلت منظمة الصحة العالمية عن وزارة الصحة السودانية أن 270 شخصًا على الأقل قتلوا، وأصيب 2600 آخرون منذ اندلاع القتال السبت الماضي.

وكانت نقابة أطباء السودان قالت إن عدد الضحايا المدنيين بلغ 174، وتم أيضًا تسجيل 1041 إصابة بين المدنيين، وذكرت النقابة أن 30 مدنيًا قتلوا وأصيب 245 في اشتباكات أمس الثلاثاء رغم الإعلان عن هدنة.