الجيش السوداني: حسمنا “التمرد” في جنوب دارفور.. و”الدعم السريع” توافق على هدنة جديدة 24 ساعة (شاهد)

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، موافقتها على هدنة جديدة لمدة 24 ساعة تبدأ من مساء اليوم الأربعاء، معربة عن أملها في أن “يلتزم الجيش بها”.

وقالت القوات في بيان: “تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء حتى السادسة من مساء غد الخميس”.

وأضافت: نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار، ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة #قوات_الدعم_السريع

نشرة اخبارية تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غدا الخميس 20-4-2023 ونؤكد التزامنا التام بوقف كامل لاطلاق النار ونأمل ان يلتزم الطرف الاخر… pic.twitter.com/4Y2MTbQdMM — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 19, 2023

ويأتي هذا الإعلان في ظل سريان هدنة أخرى لـ24 ساعة أعلن عنها الجيش والدعم السريع، ودخلت حيز التنفيذ عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش) من مساء الثلاثاء، ولم يتم الالتزام بها.

وفي المقابل بثت قوات الدعم السريع لقطات عبر حسابها بموقع تويتر لقطات تظهر قيام عناصرها بدخول حي جبرة جنوبي الخرطوم قرب منزل قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

#قوات_الدعم_السريع تتصدى للقوات الانقلابية في حي جبرة بالخرطوم pic.twitter.com/600ckw2pK4 — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 19, 2023

وكان “الدعم السريع” اتهم في وقت سابق اليوم، قوات عسكرية بمهاجمة الأسر والمواطنين بالحي الذي يضم منزلًا لحميدتي ومنازل أخرى تخص أهله وعشيرته.

وذكرت القوات في بيان: “في خطوة جبانة منافية للقوانين والأعراف الدولية والأخلاق هاجمت قوات عسكرية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة منازل الأسر والمواطنين الذين لا علاقة لهم بالعمل العسكري بحي جبرة في الخرطوم”.

وأضاف: “هذا المسلك من قبل قادة القوات المسلحة الانقلابية ومن خلفها الإرهابيين المتطرفين لن يمر مرور الكرام”.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة #قوات_الدعم_السريع

19-4-2023#عاجل في خطوة جبانة منافية للقوانين والاعراف الدولية والاخلاق هاجمت قوات عسكرية بالاسلحة الثقيلة والخفيفة منازل الاسر والمواطنين الذين لا علاقة لهم بالعمل العسكري بحي جبرة بالخرطوم.

هذا المسلك الجبان من قبل قادة القوات… pic.twitter.com/YAi5WjnpPc — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 19, 2023

من جانبه، أعلن الجيش السوداني، اليوم، أن الفرقة (16 مشاة)، “حسمت التمرد” بولاية جنوب دارفور، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وبث الجيش مقطع فيديو، يظهر قواته وقد تسلمت مقر الفرقة 16 مشاة (فرسان الغربية) معلنة بسط سيطرتها على كافة أنحاء مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.​​​​​​​

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، أودت بحياة العشرات فيما أصيب آخرون معظمهم من المدنيين، كما طالت العديد من المرافق الرئيسة والصحية بما فيها المطارات والمستشفيات.

وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما.

وعام 2013 جرى تشكيل “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن توصف من الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.​​​​​​​​​​​​​​