البيت الأبيض: لا خطط في الوقت الحالي لإجلاء أمريكيين من السودان

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه لا توجَد خطط في الوقت الحالي لعمليات إجلاء من السودان برعاية الحكومة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إطلاق النار بكثافة في العاصمة الخرطوم رغم بدء سريان هدنة.

وقالت المتحدثة كارين جان بيير للصحفيين إنه يتعين على الأمريكيين الموجودين في السودان التحصن بمكان آمن.

ودعا البيت الأبيض إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان دون شروط مسبقة.

وأفسد إطلاق كثيف للنيران هدنة لمدة 24 ساعة في السودان، بعد قليل من بدء سريانها تحت وطأة ضغوط أمريكية على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال الذي تسبب في أزمة إنسانية.

وتردد دوي إطلاق كثيف للنيران في الخرطوم بعد دقائق من السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وهو التوقيت المتفق عليه لبدء سريان وقف إطلاق النار.

عاجل | البيت الأبيض: لا خطط حالية لإجلاء رعايانا من #السودان لكننا ندعو مواطنينا لعدم السفر إلى هناك في الوقت الراهن — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) April 18, 2023

وكانت طائرات حربية تحلق في سماء الخرطوم، وسُمع دوي نيران دبابات بعد وقت قصير من بدء الهدنة.

وأصدر الجيش وقوات الدعم السريع بيانين تبادلا فيهما الاتهامات بعدم احترام وقف إطلاق النار. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إنها ستواصل عملياتها لتأمين العاصمة والمناطق الأخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن متحدثا في اليابان الثلاثاء إنه اتصل هاتفيا بكل من القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، ودعاهما إلى وقف إطلاق النار “للسماح للسودانيين (المدنيين) بالعودة الآمنة إلى أسرهم” وتوفير فرصة لهم لالتقاط الأنفاس.