“إذا أسر أحدكما الآخر”.. رسالة تُبكي الحجر إلى شقيقين يتقاتلان على جبهتين في السودان (شاهد)

أرسل مواطن سوداني رسالة مؤثرة إلى شقيقيه المنتميين لطرفي النزاع في السودان، الذي يعيش على وقع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ السبت.

ونالت رسالة “محمد جالي” رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان لكلماتها وقع مؤثر للغاية لدى عدد من الناشطين السودانيين والعرب الذين أعادوا نشرها.

وكتب محمد، الثلاثاء، في رسالته عبر فيسبوك “إلى شقيقي مصعب جالي بالقوات المسلحة، ليلة البارحة رزق الله شقيقنا الأصغر بقوات الدعم السريع يعقوب جالي بولد، وحتى الآن هو لا يعلم بذلك”.

وتابع محمد “إذا وقع أسيرًا في يدك أو وقعت أسيرًا في يده فأخبره بذلك”، وزاد “أسأل الله أن يحفظكما جميعًا في هذه المعركة التي أرى أن الخاسر الوحيد فيها أنا”.

ورفع مواطنون سودانيون أكفهم بالدعاء حتى تتوقف هذه الاشتباكات التي راح ضحيتها عدد من المدنيين، والتي تجر السودان إلى حرب أهلية يدفع أبناء البلد تكلفتها.

وكتب المدون إسماعيل هجانة “اللهم احقن الدماء يارب العالمين. نسأل الله أن تتوقف هذه الحرب اللعينة وأن يأتيك بهم جميعًا سالمين”.

وقال الناشط يوسف إلياس “وكم من حال تشبهها وصمت الألم يتحدث، ولكن وبإذن الله ستشرق شمس السلام والحرية في سماء السودان بعد كل هذا الدمار والخراب والمعاناة من مخلفات الحرب إن شاء الله”.

وزاد “ذاك الصغير سيكبر إن شاء الله وتروي له هذه القصة، وحينها ربما ستراوده أسئلة كثيرة جدًّا، وربنا يحفظ بلادنا وينعم علينا بالخير والأمن والاستقرار”.

وكتب صاحب حساب على فيسبوك معلقًا على الرسالة “شيء في قمة الحزن، ما في حد عايز الوضع يصل لكذا أمهات يبكو على أولادهم، لو دعامة ولا جيش ما نتمنى أن الوضع يصل لحرب وإراقة دماء أبناء وطن واحد”.

ودوّن حساب آخر “صديقي وأخي الوطني الجميل محمد جالي يكتب منشورًا يقدَّر بماء الذهب يكوي القلب على وطني. أخ يقاتل أخاه إنها النفوس وحب الكراسي”.

“تواصلتُ مع أخواي”

وفي رد على تفاعل الناشطين مع تدوينته، وانتقاد بعض منهم انتماء شقيقه لقوات الدعم السريع، كتب محمد تدوينة أخرى شكر فيها المتعاطفين وأوضح دوافع أخيه لذلك.

وكتب “أولًا: شكرًا لشعوركم النبيل والتفاعل مع رسالتي العادية لأشقائي، وكان دافعها الشوق والقلق. ثانيًا: لا يعلم الكثيرون منكم ما يمر به السودان طيلة السنين الفائتة وما يعانيه الشباب من بطالة، تدفعهم لأقصر الطرق لجني قوت يومهم وتأسيس مستقبلهم ألا وهي الجندية، فهي السبيل الوحيد للخروج من الجلوس تحت الحيط”.

وزاد “أقدّر شعور الكثيرين ممن تم (خمّهم) من المتعطشين للدماء مستخدمين عاطفة القبيلة والجهة، وفي سبيل الوصول للسلطة لا يعنيهم ما تشعر به الأسر تجاه أبنائها، فقط يعنيهم الوصول لامتيازاتهم المفقودة بأي ثمن ولو على دموع الأمهات و الآباء”.

وختم “الحمد لله تواصلت مع أخواي الاثنين، وهما بصحة جيدة وفرحا لخبر المولود، واتفقا على تسميته لشخصي (محمد)، كما أنهما سخرا من قلقي وأخبراني بأنهما يقاتلان وفق قناعاتهما، واحترمت ذلك رغم أنفي”.