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وزير الخارجية السعودي في دمشق للمرة الأولى منذ 12 عاما (فيديو)

Syria's President Bashar al-Assad meets with Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, in Damascus
رئيس النظام السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في دمشق (رويترز)
18/4/2023-|آخر تحديث: 18/4/202308:41 PM (مكة المكرمة)

استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي وصل إلى دمشق في أول زيارة رسمية سعودية منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل نحو 12 عاما.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدّة، وفي وقت تبحث فيه دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن الزيارة تأتي “في إطار ما توليه المملكة من حرص واهتمام للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي”.

 

وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، زار المقداد جدة حيث بحث مع بن فرحان “الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي”.

وبعد السعودية، زار المقداد كلا من الجزائر، إحدى الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقاتها مع دمشق، وتونس التي أعلنت الشهر الحالي استئناف علاقاتها مع سوريا.

والجمعة، استضافت السعودية اجتماعا لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن والعراق لبحث عودة دمشق إلى محيطها العربي.

 

ولم يُصدر المجتمعون قرارا يقضي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، التي علّقت عضويتها فيها عام 2011، لكنهم أكدوا “أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة في سوريا، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات