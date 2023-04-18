وزير الخارجية السعودي في دمشق للمرة الأولى منذ 12 عاما (فيديو)

استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي وصل إلى دمشق في أول زيارة رسمية سعودية منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل نحو 12 عاما.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدّة، وفي وقت تبحث فيه دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن الزيارة تأتي “في إطار ما توليه المملكة من حرص واهتمام للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي”.

الرئيس #الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير #فيصل_بن_فرحان بن عبد الله pic.twitter.com/zaxBk1Woqz — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 18, 2023

وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، زار المقداد جدة حيث بحث مع بن فرحان “الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي”.

وبعد السعودية، زار المقداد كلا من الجزائر، إحدى الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقاتها مع دمشق، وتونس التي أعلنت الشهر الحالي استئناف علاقاتها مع سوريا.

والجمعة، استضافت السعودية اجتماعا لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن والعراق لبحث عودة دمشق إلى محيطها العربي.

رئيس جمهورية سوريا يستقبل سمو وزير الخارجية في إطار زيارة سموه الرسمية للعاصمة السورية دمشق.https://t.co/oEMSyQT6gu#واس_عام pic.twitter.com/VTdNQOOBQO — واس العام (@SPAregions) April 18, 2023

ولم يُصدر المجتمعون قرارا يقضي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، التي علّقت عضويتها فيها عام 2011، لكنهم أكدوا “أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة في سوريا، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود”.