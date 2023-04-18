مسؤول أممي: هناك انتهاكات خطيرة في السودان والبرهان وحميدتي يتحملان مسؤولية فشل الهدنة (فيديو)

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك انتهاكات خطيرة جراء الاقتتال الدائر في السودان ترقى إلى جرائم حرب، مشيرا إلى أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) مسؤولان عن عدم نجاح الهدنة واستمرارها حتى الآن.

وأضاف حق في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن مسؤولي الأمم المتحدة يبذلون كل ما في وسعهم للتعامل مع طرفي النزاع في السودان من أجل تحقيق هدنة مؤقتة يمكن البناء عليها لتحقيق وقف إطلاق نار شامل.

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة كان على اتصال بالقيادات السودانية منذ السبت الماضي، في حين أن الموفد الأممي فولكر بيرتس يواصل التنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي من أجل الدخول في هدنة مفتوحة.

وتابع حق “ما نريده الآن هو هدنة لمدة 24 ساعة يمكن البناء عليها مستقبلا”، موضحا أن جميع دول الجوار إلى جانب القوى الإقليمية تقوم بدور إيجابي لوقف القتال في السودان.

ولليوم الرابع على التوالي، تواصلت المعارك الضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولا سيّما في الخرطوم حيث تسود حالة من الفوضى، رغم النداءات الدولية الملحّة لوقف المعارك التي أوقعت حتى الآن نحو 200 قتيل.

نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة للجزيرة مباشر: الجيش والدعم السريع مسؤولان عن الأعمال القتالية ومحاولات إقرار الهدنة لم تنجح#السودان pic.twitter.com/30dIgCvO1l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2023

وكشف المسؤول الأممي أنه لا توجَد حتى الآن أي تفاصيل عن مقتل 3 أشخاص يعملون لحساب الأمم المتحدة في السودان.

وأضاف “لا نية لسحب طواقم الأمم المتحدة من السودان حتى الآن، لكن هناك ضرورة لفتح تحقيق مستقل لمعرفة حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي “لدينا نحو 4000 موظف يعملون في البلاد بما في ذلك 800 موظف دولي، وبالطبع نحن قلقون على سلامتهم”.