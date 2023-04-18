رغم إصابة واحدة فقط.. توأمتان تعانيان في آن واحد أعراض السرطان (فيديو)

عانت توأمتان متماثلتان من أعراض السرطان في السنوات الخمس الماضية، والغريب أن إحداهما هي المصابة وحدها بالمرض.

وتم تشخيص صوفي والكر (16 عامًا)، بورم ويلمز في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، وبدأت دورة العلاج الكيميائي مدة أربعة أسابيع بعد فترة وجيزة.

ويصيب ورم ويلمز (Wilms Tumor)، الأطفال ممن هم دون سن الخامسة، وهو أكثر سرطانات الكلى شيوعًا بين الأطفال، وغالبًا ما يكون في كلية واحدة.

وفي السنوات الخمس التي تلت ذلك، دخلت صوفي في حالة كمون للورم مرتين، لكنها انتكست أربع مرات. وطوال هذا الوقت، كانت توأمتها ميغان تعاني العديد من تلك الأعراض نفسها.

وبعد تشخيص صوفي إثر تقلصات تشبه مغص المعدة، بدأت ميغان تعاني أعراضًا مماثلة، بما في ذلك آلام المعدة والظهر، والشحوب، وصولًا إلى فقدان الوزن.

وقالت والدة الفتاتين، ريبيكا ووكر، من إدنبرة في اسكتلندا “عندما تم تشخيص صوفي لأول مرة، ظهرت على ميغان جميع الأعراض، لدرجة أن الناس بدؤوا يلاحظون مدى سوء مظهرها طوال الوقت وأنها أكثر شحوبًا من أختها”.

وأشارت الأم إلى أنه رغم إجراء جميع الفحوص لميغان (شقيقة صوفي) فإنه لم تظهر إصابتها بأي مشكلة على الإطلاق، مضيفة أن هذا “أمر غريب حقًّا”.

ورغم تضاؤل الأمل يومًا بعد آخر، فإن صوفي لا تزال تكافح بشجاعة آلام القلق والاكتئاب، في حين تشعر شقيقتها ميغان بالأعراض نفسها تمامًا.

وقالت ريبيكا “ميغان لا تستطيع الاستقرار إذا لم تكن صوفي موجودة. لدينا عائلة كبيرة ويهتم الجميع بعضهم ببعض، لكن ميغان كانت تكافح بشكل أكبر لتعتني بشقيقتها”.

وأضافت “يقول لي المستشارون إنه مجرد أمر متعلق بالتوأم، أجده غريبًا تمامًا. لم أسمع من قبل عن توأم متطابق يمرض في الوقت نفسه، عندما لا يكون أحدهما مريضًا حقًّا”.

Identical twins suffer same cancer symptoms – even though only one has the disease https://t.co/oJuVsyaYlx — The Independent (@Independent) April 18, 2023

وكانت صحيفة “تايمز أوف إنديا” قد نقلت في وقت سابق أن دراسات حديثة أظهرت أن إصابة أحد التوأمين بمرض السرطان تعني أن احتمال إصابة الآخر بورم خبيث يرتفع بنسبة 37% إذا كان التوأم من بويضتين مختلفتين (توأم غير متطابق)، وبنسبة أكبر من ذلك إذا كان التوأم من بويضة واحدة (توأم متطابق).

ويأتي التوأم المتطابق، الذي يعرف باسم التوأم الأحادي الزيجوت، من بويضة واحدة تنقسم إلى قسمين في وقت مبكر من أولى مراحل الحمل. وينتج عن ذلك الانقسام شخصان يشتركان في نفس المعلومات الجينية تقريبًا ويبدوان متماثلين تمامًا إلى درجة كبيرة.