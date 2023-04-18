اشتباكات السودان.. حريق في مستشفى بالخرطوم جراء قصف استهدفه (فيديو)

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن العديد من مرفقات مستشفى الشعب في الخرطوم وسكن الممرضات بمستشفى ابن سينا الجامعي تعرّض للقصف بالطيران.

وأدانت اللجنة في بيان نشرته، الثلاثاء، على صفحتها في فيسبوك “قصف مستشفى الشعب بالطيران، وضرب المبنى الإداري ومبنى الحوادث وصهريج مياه مستشفى الخرطوم، بالإضافة إلى سكن الممرضات بمستشفى ابن سينا الجامعي”.

وأوضحت في البيان أنه تم الاعتداء على العديد من المرافق الصحية في العاصمة الخرطوم والأقاليم، وخروج بعضها من الخدمة وإغلاق البعض الآخر.

وأكدت أن استهداف البنية التحتية للمستشفيات “عمل تمتد آثاره للسنوات القادمة حيث سيفاقم انهيار الخدمات الصحية المنهارة أصلا، فضلا عن أن المحصلة الأساسية هي وفاة شخص كريم من أبناء وبنات شعبنا بسبب عدم توفر الخدمة الصحية”.

وجددت اللجنة مناشدتها المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود، التواصل مع طرفي النزاع “لخلق ممرات آمنة لنقل المصابين والجثث، ونقل معينات الحياة من أكل وشرب”.

ودعت إلى توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات العاملة الآن من المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة وأكياس الدم.

ومنذ صباح السبت، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”.