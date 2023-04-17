خبير عسكري للجزيرة مباشر: حميدتي فشل في تحييد سلاح الطيران والمعركة ستُحسم خلال أيام (فيديو)

قال الخبير العسكري السوداني فتح الرحمن محيي الدين إن خطة قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي كانت تهدف إلى السيطرة على المجال الجوي، قد فشلت، وإن طائرات الجيش أعلنت هذا الفشل عمليا بتحليقها في سماء الخرطوم خلال اليومين الماضيين.

وأضاف محيي الدين في تصريحات للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين: “حميدتي سعى منذ اليوم الأول لتمرده للسيطرة على كل المطارات، واستطاع أن يجد لقواته موطئ قدم بالفعل في مطارات الأبيض وبورتسودان والخرطوم وغيرها، لضمان تحييد الطيران في الأجواء السودانية، لكن القوات المسلحة كانت واعية تماما لهذا المخطط وتمكنت من إجهاضه”.

وأكد الخبير العسكري أن الاشتباكات التي كانت تدور في محيط القيادة العامة قد انتهت، مشيرا إلى أن قوات الجيش تقوم حاليا بتمشيط الشوارع في المدن والأحياء، وناشدت المواطنين أهمية البقاء في منازلهم حتى لا يتعرضوا لأذى.

وتابع: “الآن القوات المسلحة تنتشر في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان بأعداد كثيفة لمطاردة فلول المتمردين الهاربة”.

وأردف قائلا: “أعتقد أن اليوم سيكون يوم الحسم، وإذا حسمت المعركة في الخرطوم فسيتم حسمها في كافة ربوع البلاد خلال الأيام القليلة القادمة وربما قبل حلول عيد الفطر المبارك”.

وفي غضون ذلك أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، اليوم، عن خيبة أمله لعدم التزام الجيش والدعم السريع بوقف القتال للأغراض الإنسانية.

الممثل الخاص للأمين العام للسودان @volkerperthe يعرب عن خيبة أمله الشديدة لأن وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية الذي التزم به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئيا بالأمس. كما أن الاشتباكات قد اشتدت صباح اليوم.

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وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، أعرب فولكر بيرتس “عن خيبة أمله الشديدة لأن وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية الذي تعهدت به القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئيا يوم الأحد”.

وأضاف البيان: “يواصل بيرتس حث جميع الأطراف على احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك ضمان حماية جميع المدنيين، ووقف الأعمال العدائية”.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها الخرطوم، اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.