حرب تصريحات.. حميدتي: نقاتل ضد الراديكاليين الإسلاميين.. والجيش السوداني يحذر من بث الأكاذيب

حذر الجيش السوداني مما سماه “بعض الأبواق الإعلامية للمليشيا المتمردة التي تقوم ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام”، مؤكدا أن الموقف الميداني حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم.

وأضاف الجيش في بيان نشره على فيسبوك، اليوم الاثنين: “القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقراتها، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري”.

وتابع: “نفذت قواتنا الجوية ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية، وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب للمليشيا المتمردة بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل”.

وفي المقابل اتهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان وجيشه بـ”قصف المدنيين”، ووصفه بأنه “راديكالي إسلامي”.

وقال دقلو، في تغريدات بالإنجليزية عبر حسابه على تويتر، اليوم، إنه “يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن والتدخل ضد جرائم الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان، الراديكالي الإسلامي الذي يقصف المدنيين من الجو”، وفق تعبيره.

واتهم حميدتي، الجيش السوداني بأنه “يشن حملة وحشية ضد الأبرياء ويقصفهم بطائرات الميغ”.

وقال: “نحن نقاتل ضد الراديكاليين الإسلاميين الذين يريدون إبقاء السودان معزولا في الظلام وبعيدا عن الديمقراطية”، متوعدا بـ”مواصلة ملاحقة البرهان وتقديمه إلى العدالة”.

ولليوم الثالث، تشهد العاصمة الخرطوم ومدنا سودانية أخرى اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عطلت مسار عملية سياسية بالبلاد كان من المرجو أن تتوج بتوقيع اتفاق نهائي بين الفرقاء المدنيين والعسكريين.