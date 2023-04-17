الجيش السوداني ينشر فيديو لعضو مجلس السيادة ياسر العطا خلال تفقده مصابين (شاهد)

نشر الإعلام العسكري للجيش السوداني، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا وهو يتفقد المصابين من العسكريين والمدنيين نتيجة الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع.

ويظهر في الفيديو العطا برفقة مجموعة من ضباط الجيش السوداني وهم داخل إحدى المنشآت الطبية ويجري حديثًا وديًا مع المصابين، وتم نشر الفيديو دون صوت من المصدر.

ويتواصل القتال بين الطرفين في العاصمة السودانية ومدن أخرى، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 مدنيًا على الأقل بينهم 3 عاملين في برنامج الأغذية العالمي، فيما لم تعلن حصيلة دقيقة لحصيلة القتلى من العسكريين.

واندلعت اشتباكات، السبت، بين وحدات في الجيش موالية لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

واندلعت هذه الاشتباكات بسبب خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني.

وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن من الصعب على المسعفين والمرضى الوصول إلى المستشفيات، ودعت الجيش وقوات الدعم السريع لتوفير ممرات آمنة.