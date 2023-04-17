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الجيش السوداني لجنود الدعم السريع: لا تكونوا مطية لخدمة أهداف شخص واحد

قوات الدعم السريع السودانية (الفرنسية - أرشيف)
17/4/2023-|آخر تحديث: 17/4/202311:11 AM (مكة المكرمة)

دعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، المنتسبين لقوات الدعم السريع إلى المسارعة إلى الانضمام لصفوف الجيش النظامي وعدم الانسياق وراء “دعوات تهدف لخدمة أجندة شخص واحد”.

وأضاف الناطق في بيان نشره، اليوم الاثنين، على تويتر: “في ظل هذا المنعطف التاريخي الحاسم، ندعو جميع أبناء بلادنا من منسوبي الدعم السريع الذين قدموا لبلادهم خدمات جليلة سابقة لا تنكر، للمسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة الأبية لخدمة بلادهم بين صفوفها”.

وتابع: “نربأ بهم أن يكونوا مطية لخدمة أهداف وأجندة لشخص واحد، بل لتوجيه طاقاتهم بين إخوانهم في الجيش السوداني ومكونات المنظومة الأمنية للدولة، التي سيجدون بين صفوفها ما يستحقونه من تأهيل وتقدير، ولن تستغني عن خدماتهم بالتسريح لأن البلاد لا زالت في أشد الحاجة لسواعد بنيها مجتمعة”.

وأكد البيان أن قيادة القوات المسلحة “ستظل على عهدها وكلمتها معه بألا تراجع ولا نكوص عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزمت به”. وأضاف: “نتمنى من المولى عز وجل أن يعود إلى سبيل الرشد الذين تمادوا في هذه الحماقات التي وصلت بالبلاد إلى هذا المنزلق الذي حذرنا منه في مناسبات عديدة”.

ويتواصل القتال في العاصمة السودانية صباح الاثنين لليوم الثالث على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع سماع إطلاق نار ودوي انفجارات.

وكان التوتر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، قد استحال مواجهات عنيفة السبت، بعد تصعيد في الخلافات السياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات