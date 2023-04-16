مندوب السودان بالجامعة العربية: الجيش ألحق خسائر فادحة بالمتمردين وطردهم من المؤسسات الحكومية (فيديو)

قال السفير الصادق عمر عبد الله المندوب الدائم للسودان بجامعة الدول العربية، إن قوات الدعم السريع هي من بدأت بالهجوم على مقر السكن الرئيسي لمجلس السيادة الانتقالي في التاسعة من صباح أمس، واصفًا ما حدث بأنه نوع من الغدر.

وأضاف السفير خلال كلمته باجتماع مجلس الجامعة الطارئ لمناقشة الوضع في السودان: “الجيش السوداني قام بتحركات لدحر الهجوم وطرد الدعم السريع الذي انتشر في المقرات والمؤسسات الحكومية مثل الإذاعة والتليفزيون والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم”.

وتابع: “القوات المسلحة كانت بالمرصاد وتصدت لهم وتمكنت من السيطرة على الأوضاع وإلحاق خسائر فادحة بالمتمردين.. أعداد كبيرة من الدعم السريع هربوا إلى الولايات المجاورة للخرطوم”.

وأشار إلى أن الجيش أعلن عن حل “مليشيا الدعم السريع” كونها قوة متمردة يتم التعامل معها على هذا الأساس، خاصة أن الوساطات كلها فشلت في إدماج قوات الدعم السريع في الجيش وفق الاتفاق الإطاري.

وعام 2013 جرى تشكيل “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب السودان)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن.

وفي كلمته، قال عبد الله: “يجب التأكيد على أن ما يجري في السودان شأن داخلي، وأن جهود الدول العربية الشقيقة مطلوبة للمساعدة في تهدئة الأحوال بالبلاد”، داعيًا الاجتماع إلى التوصية بترك الأمر للسودانيين لحله دون تدخل دولي.

#شاهد كلمة السفير/ الصادق عمر عبد الله، المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية لبحث تطورات الوضع في #السودانhttps://t.co/ZctQQMw2fL — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) April 16, 2023

وفي وقت سابق اليوم الأحد، بدأ اجتماع عربي طارئ، بمقر الجامعة العربية في القاهرة لبحث الوضع في السودان بدعوة من مصر والسعودية، على مستوى المندوبين الدائمين (21 دولة مع تجميد عضوية سوريا).

وتبادل، أمس، الجيش وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما، فيما وصف الجيش الدعم السريع بـ”المتمردة”.